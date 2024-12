In casa Fiorentina è scoppiata una vera e propria bomba relativa a Cristiano Biraghi: il terzino viola è pronto ad andare via dalla Toscana

Alla vigilia della sfida contro il LASK Linz in Conference League è scoppiato il caso Cristiano Biraghi alla Fiorentina. Il terzino, nonché a lungo capitano della Viola, non è stato convocato per l’incontro con gli austriaci ed è pressoché scontato l’addio a gennaio. Con ogni probabilità il giocatore finirà fuori rosa nei prossimi impegni di dicembre prima dell’addio alla riapertura delle trattative. Ma cosa è successo per arrivare a questa situazione così incresciosa che riguarda un giocatore così importante?

L’ormai ex capitano non ha digerito le continue esclusioni ricevute quest’anno. Era sempre stato uno degli imprescindibili, sin dal suo insediamento nel capoluogo toscano. Nelle stagioni con Italiano al massimo rientrava nelle turnazioni, conservando un discreto margine di titolarità. La situazione è cambiata da quando in panchina è arrivato Raffaele Palladino. L’ex Monza ha fatto altre scelte sin dall’inizio della stagione.

Biraghi-Fiorentina al passo d’addio, la situazione

Il classe ’92 è quasi uscito dai radar, con Palladino che non l’ha preso più in considerazione almeno negli undici iniziali. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è sicuramente la nuova esclusione contro gli austriaci nella gara di ieri sera. Una volta avuta la notizia, Biraghi ha preso una decisione importante.

L’ormai ex capitano, infatti, avrebbe chiesto al suo allenatore di non essere convocato per la sfida. Palladino ha acconsentito alla richiesta. Una decisione tecnica in comune accordo ma che sicuramente porterà a degli strascichi. Lo stesso tecnico gigliato si era così esposto in conferenza stampa: “Biraghi sta soffrendo il fatto di giocare meno rispetto i suoi standard. Ha sempre avuto grande continuità e trovare poco spazio non lo lascia soddisfatto. La scelta tecnica non va discussa e non mi sento di aggiungere altro”.

Poco dopo è arrivata la risposta piccata di Mario Giuffredi, agente del terzino, rilasciate al portale Firenzeviola.it. “Oggi non mi va molto di parlarne ma è chiaro ed evidente come Biraghi andrà via dalla Fiorentina a gennaio, poi a Palladino risponderò a tempo debito a fine mercato”, tuona il procuratore. Non finisce qui, in quanto stando alle parole di Giuffredi anche un altro terzino gigliato della sua scuderia seguirà a ruota Biraghi. Si tratta di Parisi: “Andranno via entrambi. Ci sono diversi club su di loro, non so ancora se a titolo definitivo o meno ma il loro capitolo a Firenze è chiuso”.