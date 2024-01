Short track, al via a Danzica gli Europei 2024. Gouadec: “In Polonia con obiettivi ambiziosi”. Convocati 10 azzurri

Prenderanno il via venerdì 12 gennaio, sul ghiaccio della Hala Olivia di Danzica, in Polonia, i Campionati europei 2024 di short track. Tra le nazioni protagoniste c’è ovviamente anche l’Italia, che deve fare i conti con qualche assenza importante (tra cui quella di Martina Valcepina (Fiamme Gialle), infortunatasi a Seul). ma approccia la rassegna con sensazioni positive visti i risultati ottenuto finora in stagione.

“Con l’inizio degli Europei entriamo nella parte più impegnativa, ma anche più importante, della stagione. I vari infortuni occorsi in questa stagione ci privano di alcuni elementi importanti, tuttavia andiamo in Polonia con obiettivi ambiziosi per provare a fare meglio dello scorso anno, con un oro, un argento e tre bronzi” ha dichiarato al sito della Fisg l’High Performance Director Kenan Gouadec. Insieme a lui, saranno presenti a Danzica anche i tecnici Derrick Campell e Nicola Rodigari, l’aiuto allenatrice Lucia Peretti e l’attrezzista Assen Ivanov Pandov. Di seguito l’elenco dei dieci azzurri convocati.

Maschile: Mattia Antonioli (C.S. Esercito), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Lorenzo Previtali (Fiamme Oro), Pietro Sighel (Fiamme Gialle), Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri).

Femminile: Chiara Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Katia Filippi (C.S. Esercito), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro), Arianna Sighel (Fiamme Oro).