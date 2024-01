Lavezzi, emergono nuovi dettagli sull’accaduto: “Sentiva delle voci, ha avuto una crisi mistica”

Mentre Ezequiel Lavezzi è ricoverato in Argentina in un centro di salute mentale per una presunta overdose, continuano ad emergere novità in merito a quanto accaduto nella sua casa in Uruguay. Intervenuta nel programma televisivo di Carmen Barbieri, la giornalista argentina Estefi Berardi ha ripercorso la situazione, raccontando che all’improvviso il Pocho “è diventato molto nervoso e ha cominciato a sentire delle voci, pensando che lo stessero inseguendo. Si è spaventato così tanto che ha afferrato un paio di forbici e ha iniziato a farsi male“. A quel punto è intervenuto il fratello, che nel tentativo di fermarlo l’ha ferito alla clavicola. Inoltre, si dice che Lavezzi credesse che “potesse essere la sua ex, Natalia Lonbardo, con cui ha una questione giudiziaria, a cercarlo“.

Un’altra testimonianza arriva dall’avvocato penalista Lucas Bertero, che ha spiegato: “La sua famiglia aveva pensato che la cosa migliore fosse portarlo a Buenos Aires con un aereo sanitario, ma una volta arrivati all’aeroporto il Pocho ha dato nuovamente in escandescenze. Per la sicurezza dell’equipaggio, è stato dunque sedato e portato in Argentina. Ha avuto una sorta di crisi mistica: gridava lodi o richieste a Dio“. Infine, Bertero ha concluso: “Il figlio Tomàs ha poi postato una foto – non giudico, ma a mio avviso inutile – di lui che dorme come un bambino su una poltrona. La cosa positiva è che Lavezzi è stato ricoverato di sua volontà“. Come confermato dal suo entourage, il Pocho ha effettivamente un problema serio con la droga e, una volta calmatesi le acque, inizierà un percorso di disintossicazione.