Serie A: due giornate di squalifica a Lazovic per le proteste in Inter-Verona, un turno di stop per Mourinho

Gerardo Mastrandrea, giudice sportivo della Lega Serie A, ha fermato sette giocatori al termine della 19^ giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Squalificati per una giornata Zirkzee (Bologna), Frattali (Frosinone), Gatti e McKennie (Juventus), Mazzocchi (Napoli) e Maggiore (Salernitana), mentre ha ricevuto due turni di stop Lazovic (Verona) per via delle proteste nella gara contro l’Inter. Fermato per un turno anche José Mourinho, espulso da Aureliano nel match dell’Olimpico contro la Salernitana. Per quanto riguarda le sanzioni, ammende per Napoli (10mila euro), Torino (7mila più un’altra da 2mila), Bologna (4mila), Genoa (4mila), Lecce (4mila), Fiorentina (3mila) e Roma (2mila).

Tra i preparatori atletici, infine, squalifica fino all’11 febbraio per Vincenzo Laurino (Salernitana) “per avere, al termine della gara, sul terreno di gioco, pur non essendo inserito in distinta, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del direttore di gara e contestato, rivolgendo una critica irrispettosa, l’operato arbitrale; successivamente seguiva l’arbitro nel tunnel che adduce agli spogliatoi cercando ripetutamente il contatto fisico che non avveniva solo per l’intervento di alcuni dirigenti della propria squadra”.