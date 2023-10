Inghilterra-Italia, ultimo allenamento a Coverciano. Il gruppo si carica prima della partenza (VIDEO)

Giornata di vigilia per gli Azzurri, che si sono allenati in mattinata a Coverciano prima della partenza del pomeriggio verso Londra dove domani sfideranno l’Inghilterra. Gruppo al completo a disposizione di Luciano Spalletti che prima della sessione di lavoro ha chiamato in campo tutti i giocatori, lo staff e i collaboratori per un urlo di incitamento che scandice l’avvio di ogni seduta. “La maglia azzurra siam pronti – alla morte – noi siamo l’Italia (Italia ripetuta tre volte)”. Poi un grande applauso e tutti al lavoro per l’importante sfida di Wembley