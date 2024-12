La nebbia ferma la tappa di Coppa del Mondo 2024/2025 di sci freestyle a Idre Fjall, in Svezia. Le condizioni meteo avverse hanno infatti costretto gli organizzatori a cancellare la gara di Dual Moguls in programma quest’oggi. Dopo numerosi rinvii, con la speranza che la visibilità tornasse a livelli tali da consentire la disputa in sicurezza della competizione, non è stato possibile far altro che cancellare tutto. Appuntamento quindi il 20 e 21 dicembre a Bakuriani, in Georgia, dove la Coppa del Mondo di Moguls vivrà gli ultimi due appuntamenti dell’anno solare prima di riprendere a gennaio dopo le festività. Ancora da capire se la gara cancellata oggi sarà recuperata o meno nel corso della stagione. Ieri si era svolta regolarmente la prova di single Moguls, che come la settimana scorsa nell’opening stagionale a Ruka ha visto la vittoria di Mikael Kingsbury.