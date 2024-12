Crystal Palace e Manchester City si sfidano nel match valido per la quindicesima giornata di Premier League 2024/2025. La squadra di Pep Guardiola è tornata a sorridere contro il Nottinhgam Forest dopo sei sconfitte in fila. Calcio d’inizio alle ore 16.00. Il match sarà visibile in diretta tv esclusiva sul canale Sky Sky Sport Calcio (202). Streaming gratuito per gli utenti Sky su Sky Go, mentre NOW a pagamento.