“Lapadula non sarà a disposizione, gli altri saranno tutti presenti. Questa settimana abbiamo lavorato tanto su ciò che già di buono abbiamo fatto nelle scorse partite, cercando di migliorare dove abbiamo commesso sbavature. Andiamo in campo con coraggio, cercando di far valere il nostro gioco”. Lo ha detto in conferenza stampa il tecnico del Cagliari, Davide Nicola alla vigilia della partita esterna contro la Fiorentina. Quella viola è una squadra che “arriva da nove vittorie consecutive e quando fai questi risultati non è mai un caso. Hanno un mix che funziona alla perfezione, è una rosa qualitativa che ha un’identità precisa che sta performando a livello di gruppo ma anche di giocatori”, ha aggiunto Nicola. Date le ultime scelte di formazione, non poteva mancare la domanda su chi sarà il portiere titolare per la partita contro la Viola. “Sherri ha giocato diverse partite, ho bisogno di capire le potenzialità di chiunque. Dopo 4/5 partite credo si possa vedere qualcosa. Il nostro valore aggiunto è avere diverse alternative, quindi è importante distribuire le energie ottenendo il massimo da tutti”, spiega.

Su Obert: “Essendo un giovane siamo convinti possa avere prospettive importanti. Deve sfruttare ogni singola occasione come contro il Verona, dove ha dimostrato personalità sotto tutti i punti di vista. Per quanto riguarda le sue caratteristiche, lui può fare il centrale o il terzino a quattro, perché è un giocatore molto duttile”. Belle parole anche per Felici, tra i migliori nell’incontro contro l’Hellas Verona: “Sta sfruttando le occasioni riuscendo ad essere determinante. Deve proseguire così e migliorare ulteriormente”, conclude Nicola.