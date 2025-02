Grande spettacolo e tante sorprese nella prova di moguls a Deer Valley, nello Utah, sesta tappa della Coppa del Mondo. Il tracciato, che presenta una sezione centrale molto lunga e difficile da leggere, infatti, ha fatto anche delle “vittime” eccellenti, regalando due vittorie un po’ a sorpresa. A partire dalla gara maschile, che ha visto l’errore del fenomeno assoluto della disciplina, il canadese Mikael Kingsbury. Un’incertezza nei primi round della fase finale, infatti, lo ha estromesso dalla corsa per la vittoria, facendogli mancare l’accesso alla super finale. Kingsbury ha chiuso al sedicesimo posto, rendendo chiaro che nella prova di moguls a Deer Valley non c’era assolutamente spazio per errori, nemmeno per colui che nelle precedenti cinque prove ha ottenuto quattro vittorie e un secondo posto.

A vincere è stato il giapponese Ikuma Horishima con una prova sbalorditiva, in cui ha realizzato un Double Full+1440 da urlo che gli è valsa la prima vittoria stagionale in Coppa del mondo con 86.24 punti. A completare il podio sono il kazako Pavel Kolmakov con 84.95 punti e il francese Benjamin Cavet con 83.82 punti. “Il nome di questo percorso è ‘Champion’, ed effettivamente mi sento un campione. È un’emozione incredibile”, ha detto il 27enne che la scorsa stagione ha vinto la coppa di cristallo.

Moguls Deer Valley, prima vittoria in carriera per Kauf

Giornata piena di sorprese, quindi, come quella al femminile, in cui Jaelin Kauf ha centrato la sua prima vittoria in carriera in Cdm. Sulle gobbe di casa, infatti, davanti a un pubblico che ha fatto un tifo incredibile, la statunitense ha ottenuto ben 80.75 punti, unica atleta a sfondare il muro degli 80 punti, questa notte. Alle sue spalle, a distanza ravvicinata, la francese Perrine Laffont, mentre un po’ più staccata ecco la canadese Maia Schwinghammer, che comunque conferma la sua costanza in questa stagione con un terzo posto con 75.22.

“È stato spettacolare, sia il pubblico che questo percorso. È incredibile aver vinto, questo posto è speciale. I tifosi? Li ho visti saltare tutti, laggiù, ho tante persone che mi supportano ed è incredibile condividere tutto questo con loro. Loro hanno reso possibile questa vittoria”, le parole della 28enne statunitense.

Come cambiano le classifiche

Nonostante il risultato negativo di questa notte, Kingsbury mantiene saldamente la testa della classifica maschile con 727 punti, con Cavet sempre secondo a 543 e Horishima terzo con 438. Il giapponese, però, scavalca il francese nella classifica di specialità nel moguls, salendo secondo con 338, alla pari proprio del transalpino. Tutto invariato al femminile, con Laffont che mantiene la testa a quota 710 punti, seguita da Kauf (676) e Schwinghammer (500).