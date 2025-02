Piccolo caso che riguarda il nuovo pilota della Ferrari Lewis Hamilton: il post non doveva essere pubblicato, doveva restare un segreto

Non si doveva sapere. Lewis Hamilton avrebbe voluto mantenere il segreto, ma così non è andata nonostante il tentativo di cancellare tutto.

C’è il futuro che chiama Lewis Hamilton e il futuro è dipinto di rosso Ferrari. Il sette volte campione del mondo sta affrontando con rinnovata energia le prime settimane a Maranello, con il lavoro dei test con le vecchie vetture e le nuove gomme. Manca poco però per vedere all’opera la nuova Ferrari, ribattezzata SF-25: sarà la monoposto che Hamilton e Leclerc dovranno portare al successo. Questo l’obiettivo della scuderia di Maranello, rompere un digiuno che ormai va avanti da quasi 17 anni.

Presente e futuro in rosso per Hamilton, ma il passato non può essere cancellato e neanche Lewis vuole che lo sia. Si spiega così l’omaggio che il campione inglese ha voluto fare alla sua vecchia scuderia. Un omaggio che doveva però rimanere segreto, anche se così non è stato. Il pilota britannico ha pensato bene di fare un regalo ad ognuno dei 3000 dipendenti della scuderia Mercedes e ha provato a farlo in maniera silenziosa. Tutto però è venuto a galla con un post su Instagram ‘proibito’.

Hamilton, regalo segreto: il post cancellato

La gaffe, perché probabilmente di questo si tratta, è stata fatta da Paul Oz, artista inglese noto per le sue opere d’arte a tema Formula 1. Proprio quello che gli ha chiesto Hamilton come omaggio alla Mercedes. Il pittore e scultore inglese ha così realizzato un dipinto a olio raffigurante la Mercedes nel gran premio di Monaco del 2019.

Si tratta di una versione particolare della freccia d’argento guidata da Hamilton. Una Mercedes con l’halo rosso in onore di Niki Lauda, morto qualche giorno prima della gara. Il dipinto dell’artista è stato regalato da Hamilton alla Mercedes, donato alla sede di Brackley. Inoltre il pilota ha voluto che ognuno dei dipendenti del team tedesco ne avesse una copia.

A scriverlo su Instagram lo stesso Oz, spiegando tutti i dettagli dell’iniziativa nel messaggio che accompagnava il video che raffigurava il quadro donato alla Mercedes. Un post che però è stato cambiato dopo poco: invece del messaggio in cui si raccontava del regalo a tutti i dipendenti della scuderia, ecco una frase più breve. “Lewis, per Lewis! Questo dipinto originale ad olio ora è appeso a Brackley.

Nessuna stampa è disponibile in commercio“.

Evidentemente l’omaggio di Hamilton avrebbe dovuto restare non pubblico e così è arrivata la modifica al post con la versione più ridotta.