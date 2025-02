Eterno LeBron James: in attesa di vedere all’opera Luka Doncic, ormai sulla via del ritorno dopo l’infortunio patito con la maglia di Dallas il giorno di Natale, i Los Angeles Lakers si godono ancora le gesta di King James, che contro Golden State riscrive un pezzo di storia. La sua prestazione contro Stephen Curry e compagni, infatti, gli permette di eguagliare nientemeno che Michael Jordan. Sì perché solo questi due super campioni sono stati in grado di segnare almeno 40 punti dopo aver compiuto i 40 anni di età. Nella notte NBA, infatti, LeBron James ne ha realizzati ben 42 contro i Warrios. Appena uno in meno rispetto ai 43 che Jordan mise a segno contro i New Jersey Nets quando vestiva la maglia dei Washington Wizards.

LeBron James vince il testa a testa con Stephen Curry

Quella che ormai è diventata una classica della Western Conference, vede quindi protagonisti i due veterani e stelle delle rispettive squadre. In particolare, LeBron, oltre ad aver realizzato 42 punti, ha sfiorato una tripla doppia clamorosa con 17 rimbalzi e 8 assist. Numeri stratosferici per il numero 23 dei Lakers. 23 come i punti segnati nel solo primo tempo, poi una ripresa da urlo e la tripla a un minuto dalla fine a sigillare la vittoria. I Warriors chiudono il primo tempo sotto di 20 punti, rimontano nel terzo ma alla fine devono arrendersi nel quarto quarto. In attesa di avere a disposizione Jimmy Butler, Curry chiude con 37 punti e 7 rimbalzi, non riuscendo a evitare un’altra sconfitta amara per Golden State.

Le altre partite: tutto facile per Denver contro Orlando, Jokic in scioltezza

Tra le altre partite, spicca la nettissima vittoria, la quinta consecutiva, dei Denver Nuggets, che abbattono gli Orlando Magic per 112-90. Dopo un primo quarto equilibrato, Denver comincia a cambiare marcia nel secondo quarto, prima di staccare definitivamente gli avversari nel terzo. Michael Porter Jr è ispiratissimo dalla distanza (5/8 da tre) e chiude con 30 punti all’attivo, a cui si aggiunge la tripla doppia di Nikola Jokic, che chiude la partita con 28 punti, 10 rimbalzi e 12 assist. Poco da fare, invece, per i Magic, che incassano la quinta sconfitta nelle ultime sei partite in quella che è appena la seconda vittoria nelle ultime dodici.

Nella notte NBA è anche andato in scena un interessante rematch delle Finals dello scorso anno tra Boston Celtics e Dallas Mavericks. A vincere sono i Mavs che, in attesa di avere a disposizione Anthony Davis, ancora alle prese con un problema fisico, si godono Klay Thompson. Il numero 31 di Dallas firma 25 punti, a cui si aggiungono, in uscita dalla panchina, i 22 di Spencer Dinwiddie e i 20 di Naji Marshall. Dallas tocca anche le 27 lunghezze di vantaggio, e, paradossalmente, Boston si rifà sotto proprio quando coach Joe Mazzulla inserisce la seconde linee. A guidare una clamorosa rimonta solo sfiorata è Payton Pritchard, che chiude la serata con 21 punti all’attivo, aggiungendo 6 rimbalzi e 6 assist.

