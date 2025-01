Cristiano Giuntoli, Managing Director Football della Juve, lavora per rinforzare l’organico a disposizione di Thiago Motta.

L’uomo mercato della Juve, Cristiano Giuntoli, è pronto a chiudere nuove operazioni di calciomercato nel corso della sessione invernale già iniziata e che terminerà il prossimo 3 febbraio. Il dirigente si è posto come obiettivo quello di rinforzare la retroguardia, una difesa che – in questo inizio di stagione – è stata fin troppo penetrata in virtù delle ventidue reti subite dai portieri Di Gregorio e Perin in ventisette partite stagionali. Il reparto difensivo è da registrare, complice anche l’assenza pesante del pilastro Bremer. Il brasiliano ha rimediato un infortunio serio nel corso della partita di Champions League vinta in trasferta contro il Lipsia.

I bianconeri convivono con questa lacuna dal 2 ottobre e, dati i lunghi tempi di recupero causati dalla rottura del legamento crociato, sono pronti ad intervenire in sede di calciomercato per sopperire all’assenza dell’ex Torino e blindare la retroguardia. L’ex dirigente del Napoli lavora costantemente per regalare a Thiago Motta e ai propri tifosi un rinforzo che possa contribuire al raggiungimento degli obiettivi stagionali prefissati.

Calciomercato Juve, Giuntoli ha scelto un ex Serie A per registrare la difesa

In cima alla short list di Cristiano Giuntoli c’è un ex Serie A: si tratta del ventisettenne slovacco David Hancko del Feyeenord. Il classe ’97 è un pilastro del club di Rotterdam, titolare inamovibile per l’allenatore Brian Priske che – nell’attuale stagione – lo ha schierato sempre titolare e lasciato in campo per la totalità dei minuti disputati dalla squadra nelle varie competizioni (tra cui la Champions League).

Un passato alla Fiorentina per il nuovo obiettivo di mercato della Juve, Hancko ha vestito la maglia viola solamente in cinque occasioni (in Serie A, nella stagione 2018/2019). Acquistato per poco meno di 4 milioni di euro, l’allora ventenne difensore non riuscì a convincere Stefano Pioli e il subentrato Vincenzo Montella, le sue prestazioni portarono la Fiorentina a cederlo in prestito biennale allo Sparta Praga che decise, poi, di riscattarne il cartellino in cambio di 2,5 milioni di euro nell’estate 2021.

L’avventura positiva in Repubblica Ceca ha spalancato a Hancko le porte dell’Eredivisie. Il centrale difensivo ha ampiamente ripagato la fiducia del Feyenoord nel corso della sua permanenza, che dura da due anni e mezzo. La militanza nel club olandese, però, è messa fortemente in dubbio dal pressing della Vecchia Signora.

Stando a quanto riportato da Tmw, la Juventus sarebbe pronta a sferrare l’immediato assalto per Hancko, mentre il Feyenoord sarebbe intenzionato ad opporre resistenza e rinviare ogni discussione alla prossima sessione estiva di calciomercato. Si prospetta un braccio di ferro: a fare la differenza potrebbe essere la volontà del calciatore.