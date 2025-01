Asse caldo sul fronte mercato tra Roma e Inter, Davide Frattesi non è l’unico nome in ballo nella trattativa: spunta un’ipotesi a sorpresa.

Nelle città italiane si soffre il freddo invernale, ma nelle stanze del calciomercato il clima è sempre più rovente. Il tempo inizia a stringere, la fine di gennaio è all’orizzonte e i club di Serie A sono al lavoro giorno e notte per provare a chiudere le trattative ancora in corso.

Uno dei tormentoni del mese di gennaio è quello riguardo il futuro di Davide Frattesi. Il centrocampista dell’Inter, anche con l’arrivo di Piotr Zielinski in estate, sta trovando sempre meno spazio ed è scivolato indietro nelle gerarchie di mister Simone Inzaghi.

Il club nerazzurro, però, non vorrebbe privarsene ed ecco che ha sparato un prezzo sui 40/45 milioni di euro: chi vuole prenderselo, deve pagare questa cifra. Un costo forse troppo alto, anche per squadre come Napoli, Juventus e Roma che si sono interessate nelle ultime settimane.

La Roma non ha ancora mollato la presa, vogliosa di riportare il classe ’99 nella Capitale, ma bisognerà imbastire una trattativa diversa con l’Inter. L’ipotesi scambio più conguaglio con Lorenzo Pellegrini pare tramontata, il capitano giallorosso resterà alla Roma almeno fino al termine di questa stagione. Ma a sorpresa potrebbe rientrare un altro giocatore in una maxi trattativa tra Roma e Inter.

Dall’Inter alla Roma, nuovo nome a sorpresa

Davide Frattesi potrebbe non essere l’unico giocatore a prendere il treno da Milano Centrale per arrivare a Roma Termini in questo mese di gennaio. Ebbene sì, perché nelle ultime ore di calciomercato si è fatto anche il nome di Marko Arnautovic in direzione Roma.

L’attaccante austriaco, con il reintegro in rosa di Joaquin Correa, è diventata la quinta scelta nell’attacco dell’Inter e la società vorrebbe provare a liberarsene a gennaio, anche per risparmiare un ingaggio oneroso (2 milioni netti) per una riserva.

L’Inter ha così proposto Arnautovic alla Roma, magari nel ruolo di vice Dovbyk, ma i giallorossi non hanno ancora dato una risposta, tentennando all’idea di accogliere l’ex Bologna. Molto si potrà capire anche da cosa deciderà di fare la dirigenza con Eldor Shomurodov, richiesto da diversi club di Serie A.

Insomma, le prossime settimane di mercato potrebbero essere parecchio movimentate sull’asse Roma-Milano.