Ad Almaty si è svolta l’ottava tappa di Coppa del Mondo di Moguls. Nella prova maschile torna sul gradino più alto del podio Mikael Kingsbury, che con il punteggio di 81.17 ha sbaragliato la concorrenza e si è aggiudicato la quinta gara della sua stagionale. Lo statunitense si è imposto ai danni del sudcoreano Daeyoon Jung con 79.08, mentre in terza posizione si è classificato il giapponese Ikuma Horishima con 77.82. Per Kingsbury, che ha ufficialmente conquistato la Coppa di specialità, si avvicina anchee il trionfo nella generale, dove ha 241 punti di vantaggio su Horishima quando mancano tre gare alla conclusione di quest’annata sportiva. Il programma prevede infatti le dual moguls domani in Kazakhstan e poi le ultime due gare a Livigno l’11-12 marzo.

Vittoria a stelle e strisce anche nella prova femminile, dove ha prevalso Tess Johnson su Jaelin Kauf al termine di una sfida combattutisima e decisa da pochi millesimi di secondo: 77.68 contro 77.66 i due punteggi che hanno decretato le prime due posizioni del podio odierno. Non è riuscito il tris alle americane, dato che Kasey Hogg è quarta alle spalle della nipponica Rino Yanagimoto per diciassette centesimi. Complice l’assenza di Perrine Laffont, Kauf allunga in classifica di Coppa del Mondo, dove ha ora 106 lunghezze di margine sulla francese.

Snowboard, in Turchia tre azzurri al tabellone principale

Sempre restando agli sport invernali, ma spostandoci allo snowboard, la Coppa del Mondo questo weekend fa tappa ad Erzurum, in Turchia. Arrivano buone notizie dalle qualificazioni, con Michela Moioli, Lorenzo Sommariva e Omar Visintin che si sono conquistati l’accesso al tabellone principale della prova individuale. Moioli ha fatto segnare il settimo tempo nella prima run, chiudendo con 1″24 di margine dalla francese Lea Casta, migliore nel turno preliminare con 58″68 davanti alla britannica Charlotte Bankes (+0″35) e all’australiana Josie Baff (+0″87); uscita prematura per Lisa Francesia Boirai.

Nella gara maschile decimo posto per Lorenzo Sommariva: l’azzurro paga 0″96 nei confronti del canadese Eliot Grondin che con 54″87 ha meritato la testa della classifica seguito da un terzetto francese composto da Loan Bozzolo (+0″06), Aidan Chollet (+0″37) e Julian Tomas (+0″55). Semaforo verde al termine della seconda run quindi per Omar Visintin, 28esimo posto complessivo, mentre Niccolò Colturi e Matteo Menconi non sono riusciti a farsi largo tra i migliori 32. Domani a partire dalle 11:30 i due tabelloni principali.