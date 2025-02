Alex Marquez al comando dopo le pre-qualifiche del GP di Thailandia, weekend di apertura della stagione 2025 di MotoGP. Lo spagnolo del team Ducati Gresini ha fermato il cronometro sul tempo di 1’29″020 battendo il fratello Marc, all’esordio in Ducati ufficiale, secondo a 0″052. Al terzo posto c’è Pedro Acosta, che è passato dalla Ktm Factory a quella ufficiale, a 0″242 dalla vetta.

Giornata nera per Pecco Bagnaia. Il tre volte campione del mondo si è dimostrato competitivo sia sul passo che sul giro secco, ma è stato ampiamente sfortunato, prima per un disguido occorso in Direzione Gara e poi per un rallentamento subito nell’ultimissimo tentativo da Franco Morbidelli (poi penalizzato). Il risultato è una 13ª posizione (+0″691) che lo costringerà a passare dalla Q1 nella giornata di domani. Morbidelli secondo degli italiani e quinto a 0″286. Marco Bezzecchi, unica punta dell’Aprilia vista l’assenza di Jorge Martin, è quarto a 0″247. Gli altri qualificati sono Joan Mir (Honda), Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), Fabio Quartararo (Yamaha), Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) e Johann Zarco (Honda Castrol). Dovranno passare dalla Q1 anche Fabio Di Giannantonio (VR46) e Luca Marini (Honda).

Bagnaia: “In Q1 a causa della direzione gara”

“Stava andando tutto bene, ma abbiamo aspettato forse troppo per il time attack. La direzione gara ha sbagliato a dare la bandiera gialla senza motivo, come mi hanno confermato anche loro. Non possono però ridarmi indietro il giro, nonostante sia stato un errore degli altri. Passerò dalla Q1 nonostante il ritmo per stare dentro l’avevo ma ho avuto un po’ di sfortuna. Oggi sono stati più gli episodi negativi, in ogni caso il feeling con la moto c’è”. Queste le parole di Bagnaia ai microfoni di Sky Sport.

Le scuse di Morbidelli

“La Race Direction ha deciso che partirò tre posizioni indietro nella gara di domenica, ma ci sta perché l’episodio con Bagnaia era pericoloso. Una decisione che accetto”. Così Franco Morbidelli ai microfoni di Sky Sport, dopo l’impeeding a Bagnaia. “L’episodio in se è stato particolare, perché siamo arrivati entrambi forti al T2 io ero casco rosso e quando sono arrivato al T3 stavano portando via la moto di Bezzecchi caduto prima. Forse i due piloti davanti a noi hanno pensato ci fossero ancora le bandiere gialle perché hanno rallentato molto e quando sono arrivato ho rallentato anche io pur non vedendo bandiere gialle. Quando è arrivato Pecco non mi sono spostato in tempo dalla traiettoria. Mi dispiace per lui, è stato un mio errore”.

In Moto2 e Moto3

Doppietta italiana in Moto3. In testa la coppia italiana composta da Matteo Bertelle e Stefano Nepa, alle loro spalle, in teoria già qualificati per la Q2, altri tre connazionali: Ricky Rossi (10°), Nicola Carraro (11°) e Luca Lunetta (14°). Primo degli esclusi (ma resta la Fp3 di sabato per rifarsi) è Dennis Foggia, tornato in Moto3 dopo l’inconcludente esperienza in Moto2. In Moto2 il brasiliano Moreira chiude al comando il venerdì di pre-qualifiche del GP di Thailandia, fuori dal Q2 Vietti, Arbolino e Alonso, al debutto in Moto2 dopo la stagione trionfale in Moto3.