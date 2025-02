È arrivata la decisione ufficiale con la maxi stangata e una squalifica lunghissima: non ci sarà neanche nel big match

Una stangata che può rovinare la stagione. Clima infuocato quando mancano poche giornate al big match del campionato. C’è aria tesa in Ligue 1 dove il Marsiglia ha protestato in maniera furiosa per gli arbitraggi ed ora ha ricevuto una sanzione pesantissima.

È il presidente Pablo Longoria ad essere finito nel mirino della giustizia sportiva transalpina: in particolare la Commissione disciplinare della Professional Football League (LFP) ha voluto usare il pugno duro contro di lui. Sono arrivate così ben 15 giornate di squalifica per il numero uno del Marsiglia, accusato di aver utilizzato frasi inopportune nei confronti della classe arbitrale.

Tutto fa riferimento all’infuocato post gara di Auxerre-Marsiglia con Longoria che si è lasciato andare ad uno sfogo troppo pesante nei confronti dell’arbitro Jeremy Stinat, parlando in maniera esplicita di “corruzione“: “Era tutto previsto, tutto organizzato – le sue dichiarazioni –, partendo dal cartellino di Balerdi contro l’Angers“. Il presidente aveva poi aggiunto: “È un campionato di me…, se chiama la Superlega andiamo subito“.

Marsiglia, maxi squalifica per Longoria e Ravanelli: c’è anche la denuncia

Tutto nasce per l’espulsione di Derek Cornelius al 63′ con il punteggio di 1-0 per l’Auxerre: alla fine il Marsiglia ha subito altri due gol, venendo battuto 3-0 e protestando in maniera veemente contro l’operato del direttore di gara.

Proteste che costeranno 15 giornate di stop per Pablo Longoria: la sanzione prevede che il presidente sia escluso “da tutte le funzioni ufficiali e dall’accesso alla panchina, agli spogliatoi dei giocatori e dei dirigenti, al campo, al tunnel e a tutti i corridoi che conducono a queste aree“. Inoltre tre giornate di squalifiche sono state comminante anche a Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus e attuale consigliere dell’Olympique.

I due, quindi, saranno fuori causa anche per il big match contro il Paris Saint-Germain previsto proprio tra tre giornate di campionato. La sfida contro la prima della classe, distante tredici punti, parte tutta in salita per il Marsiglia di De Zerbi che dovrà tenere a bada Nizza, Lille e Monaco (distanti rispettivamente 3,5 e 6 punti) per conservare la seconda posizione e soprattutto la qualificazione alla prossima Champions League.

Tornando, invece, a Longoria, le sue uscite hanno mandato su tutte le furie la classe arbitrale francese: gli arbitri di Ligue 1 e Ligue 2 hanno così deciso di presentare una denuncia collettiva per diffamazione nei confronti del presidente del Marsiglia.