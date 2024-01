Sci freestyle: a Nakiska miglior tempo nelle qualifiche di gara2 per Deromedis

Miglior tempo per Simone Deromedis nel turno di qualificazione per la seconda delle due gare della tappa di Coppa del Mondo di skicross a Nakiska, in Canada. Il trentino della Val di Non, campione iridato in carica, ha fermato il cronometro sull’1’00″24 con tre centesimi di vantaggio sul francese Terence Tchiknavorian e cinque centesimi sull’elvetico Alex Fiva. Con il ventesimo tempo, staccato di 0″89 dal compagno di squadra, supera il turno anche Federico Tomasoni, così come Dominik Zuech, 32esimo a 1″32. Alle spalle dell’altoatesino, vedono sfumare la qualificazione per questione di centesimi Davide Cazzaninga e Yanick Gunsch, rispettivamente 33esimo e 34esimo, mentre Edoardo Zorzi è 43esimo. Per quanto riguarda la gara femminile, il miglior tempo del turno preliminare è stato firmato nuovamente dalla svedese Sandra Naslund con 1’03″19. Questa sera è in programma la prima gara di Skicross con partenza alle 20.15 e la presenza di Deromedis, Cazzaniga e Tomasoni.