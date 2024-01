Empoli-Monza, Palladino alla vigilia: “Sono ambizioso ma anche realista. Bisogna guardarsi indietro”

“Non bisogna esaltarsi o fare drammi a seconda che si vinca o si perda. Il nostro focus è mantenere la categoria: in questo mese e mezzo di scontri diretti dobbiamo cercare di fare punti”. Raffaele Palladino, tecnico del Monza, mette in guarda tutti alla vigilia della trasferta in casa dell’Empoli. “L’obiettivo del girone di ritorno è guardarsi indietro e osservare le squadre che fanno punti. La media salvezza si è alzata rispetto alla passata stagione, c’è distacco tra le prime 8 o 9 e chi lotta per salvarsi”, afferma il tecnico del club brianzolo. “Sì, sono ambizioso. Ma anche realista, in base alle nostre qualità e alla forza del campionato. Sono consapevole che quest’anno bisogna lottare con quelle dietro, la quota salvezza sarà almeno 36 o 37 punti. Anche a me piacerebbe ambire a qualcosa di importante, ma bisogna essere equilibrati: pensiamo partita per partita”, ammette. In vista della partita di Empoli di domani pomeriggio, in difesa Palladino recupera Izzo e Marì, ma non Cittadini. “Abbiamo varie soluzioni, Gagliardini dietro ci dà qualità di gioco e può fare anche il difensore”.

Palladino poi parla anche della scelta De Rossi da parte della Roma: “Sono convinto che la Roma abbia fatto la scelta giusta: Daniele è una persona di spessore e ringrazio le parole che ha avuto nei miei riguardi. L’ho avuto come compagno al corso di allenatore e posso dire che è un grande ragazzo. Gli ho detto che in me ha ora un tifoso in più”.