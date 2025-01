Ancora un super risultato per Flora Tabanelli, che chiude la tappa di Coppa del mondo di Freeski Big Air di Klagenfurt, in Austria, con l’ennesimo podio stagionale. La diciassettenne emiliana, infatti, ha chiuso con il secondo posto ad appena 0.20 punti dalla cinese Mengting Liu, replicando quello che era il piazzamento dopo le qualificazioni di questa mattina. Tabanelli si è distinto anche con il miglior punteggio di giornata grazie ai 91 punti fatti registrare nella prima run, ma la cinese ha trovato i trick giusti nelle due prove successive per imporsi con 170.60 punti contro i 170.20 della portacolori dell’Esercito. A completare il podio, più staccata, è la tedesca Muriel Mohr con 166.20 punti.

Un risultato di assoluto livello per Flora Tabanelli, che per la quinta volta in carriera sale sul podio in Coppa del mondo. Non solo, perché la giovane azzurra, con i punti conquistati a Klagenfurt, sale al primo posto nella classifica del Big Air con 220 punti, davanti alla svizzera Mathilde Gremaud (182) e alla stessa Mengting (166). Il 2025 si è quindi aperto al meglio per Tabanelli, che aveva già conquistato un secondo e un terzo posto nelle prime due tappe stagionali, rispettivamente a Chur, in Svizzera, e a Pechino. La Coppa del mondo di Freeski rimane in Austria, visto che tra il 9 e il 10 gennaio si disputerà la tappa di Kreischberg.

Al maschile, Miro Tabanelli, Monteleone e Donaggio non accedono alla finale

Per quanto riguarda la gara maschile, nessun azzurro è riuscito ad accedere all’atto finale. Renè Monteleone ha chiuso al 12° posto la prima batteria con 121.20 punti, mancando quindi l’ingresso tra i migliori cinque che si sono qualificati per la finale. Miro Tabanelli ha invece totalizzato 118.20 punti, stabilendosi in 14° posizione, mentre Leonardo Donaggio si è fermato dopo la prima run. Ad aggiudicarsi la prima tappa austriaca è il neozelandese Luca Harrington che, dopo il secondo posto nelle qualificazioni, guadagna una posizione in finale chiudendo con 182.60 punti. Il sorpasso è avvenuto ai danni del francese Timothe Sivignon, il quale, al comando nella prima heat, ha poi chiuso con 18.40 punti. Terzo il padrone di casa Matej Svancer (175.40).