Il centrocampista brasiliano potrebbe lasciare la Juventus dopo soltanto sei mesi: l’idea può essere davvero sorprendente

È stato uno dei colpi più costosi dell’estate, badando soltanto alle cifre complessive. La Juventus per Douglas Luiz ha speso oltre cinquanta milioni di euro, una somma superata soltanto da quella sborsata per Koopmeiners.

Un investimento che finora si è rivelato un vero fallimento con il brasiliano che ha giocato soltanto scampoli di match qua e là, non riuscendo mai a convincere, e restando fuori a lungo per problemi fisici che avrebbero dovuto essere superati in poco tempo. Così non è andata e Thiago Motta ormai lo considera quasi superfluo nella sua Juventus. Un ‘problema’ Douglas Luiz nella squadra bianconera, un problema per Giuntoli che lo ha voluto a Torino e lo ha anche pagato un bel po’ per strapparlo all’Aston Villa, inserendo nella trattativa Barrenechea e Iling-Junior (entrambi poi subito ceduti dagli inglesi).

Ecco allora che a gennaio il centrocampista potrebbe anche finire sul mercato, anzi da più parti si parla di una soluzione abbastanza probabile e spunta fuori anche una destinazione che avrebbe del clamoroso. Un ritorno in Premier League in una big caduta in disgrazia come il Manchester City di Pep Guardiola.

Juventus, Guardiola vuole Douglas Luiz

Sarebbe proprio il manager spagnolo a volere Douglas Luiz al Manchester City, individuato come la possibile soluzione per sopperire all’assenza di Rodri. L’infortunio dello spagnolo ha rappresentato un vero snodo della stagione dei Citizens.

Dopo il suo ko, infatti, la formazione inglese è precipitata in una crisi senza fine. Attualmente il City è sesto in Premier League e rischia anche di finire fuori dalla Champions dove è ventiduesimo. Gli ottavi sono ormai impossibili da raggiungere, ma Guardiola teme addirittura di essere eliminato, dando il senso di fallimento di quest’annata particolare.

Ecco perché il tecnico spera dal mercato di avere la linfa giusta per tornare a vincere come succedeva lo scorso anno ed anche all’inizio di questa stagione. Una linfa che potrebbe avere il nome di Douglas Luiz. Il brasiliano, secondo Guardiola, potrebbe essere il profilo ideale da inserire nel centrocampo del Manchester City, il nome giusto per aiutare a trascinare la squadra fuori dal pantano in cui è precipitata. Un’idea a sorpresa ma che potrebbe essere quella giusta per tutti: la Juventus che si libererebbe (ovviamente in prestito) dell’ingaggio del calciatore fino a giugno, per il City che avrebbe un elemento di qualità per provare a rialzarsi e per lo stesso giocatore che potrebbe trovare più spazio per rilanciarsi.