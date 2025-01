Jasmine Paolini non parteciperà al torneo WTA 500 di Adelaide, rassegna attesa tra il 6 e l’11 gennaio. L’azzurra comunica la propria decisione attraverso i propri canali social: “Sono molto dispiaciuta nell’annunciare il mio ritiro da Adelaide. Ho bisogno di un po’ più di tempo per riposare e recuperare dopo un’intensa settimana a Sydney. Aspetto con ansia di vedere tutti i fan di Adelaide il prossimo anno“, recita il messaggio riportato su Instagram. La numero quattro al mondo si è vista impegnata nella United Cup, torneo a squadre che ha visto l’Italia venire eliminata ai quarti di finale contro la Repubblica Ceca. L’intensa esperienza ha costretto Paolini a riguardarsi, in vista dell’atteso Australian Open. Lo Slam è infatti in programma a partire dal 13 gennaio, la settimana successiva al WTA di Adelaide.

Il programma del WTA di Adelaide

Ad Adelaide, guideranno il seeding le due connazionali statunitensi Jessica Pegula ed Emma Navarro. Alle loro spalle la russa – in gara con bandiera neutrale – Daria Kasatkina e una terza statunitense, Danielle Collins. Il WTA 500 si svolgerà con le prime sei giocatrici al mondo mancanti all’appello, lasciando un’importante opportunità alle partecipanti. E’ invece prevista la partecipazione di tutte le tenniste tra la settima e la ventesima posizione del ranking mondiale. Il torneo mette in palio un montepremi pari a $1,064,510.

Lunedì 6 gennaio – Primo turno

Martedì 7 gennaio – Primo turno

Mercoledì 8 gennaio – Secondo turno

Giovedì 9 gennaio – Quarti di finale

Venerdì 10 gennaio – Semifinali

Sabato 11 gennaio – Finale

Dove vedere il WTA di Adelaide

Il WTA 500 di Adelaide sarà trasmesso in diretta da Sky Sport, accessibile previo abbonamento. Nel dettaglio, le partite saranno trasmesse sui canali di Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena. Inoltre, sarà possibile usufruire della diretta streaming offerta dalle piattaforme di Sky GO e di NOW. Supertennis mette poi a disposizione la copertura in chiaro, con la possibilità di seguire gli incontri anche in streaming su SuperTennix, disponibile previo abbonamento o gratuitamente in caso di tesseramento FIT. In alternativa, Sportface.it vi accompagnerà lungo tutta la settimana, aggiornandovi su quanto accade ad Adelaide.