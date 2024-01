Fiorentina, stop per Sottil. Sul mercato il nome caldo è quello di Beste dell’Heidenheim

La Fiorentina dovrà fare i conti con lo stop di Riccardo Sottil. L’esterno, figlio d’arte, si è fermato nelle scorse ore per un fastidio muscolare che poi è stato monitorato in clinica. In un comunicato la società viola ha sottolineato che dopo gli accertamenti, Sottil dovrà superare un problema ai muscoli flessori della coscia sinistra.

Come riporta una nota ufficiale del club, Sottil ha già cominciato il percorso di riabilitazione in attesa di essere rivalutato nelle prossime settimane: l’auspicio nel clan viola è recuperarlo per la sfida di Supercoppa con il Napoli in programma il 18 gennaio a Riad, con il palio la finale contro la vincente di Inter-Lazio. Per quanto riguarda, invece, le mosse sul mercato i nomi caldi sono quelli di Niklas Beste dell’Heidenheim al veronese Ngonge (sul quale però c’è forte il pressing dell’Aston Villa), dall’olandese Calvin Stengs del Feyenoord a Laurienté del Sassuolo anche se quest’ultimo ha una valutazione ritenuta eccessiva dal club viola (non meno di 25 milioni).