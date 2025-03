Johannes Høsflot Klaebo cala la tripletta e vince anche nella 10 km a tecnica classica maschile con partenza a intervalli di Trondheim, dove sono in scena i Campionati Mondiali di sci nordico 2025. Il fuoriclasse norvegese si aggiudica così il terzo oro su tre gare individuali in questa rassegna iridata, dopo i successi nella sprint e nella skiathlon dei giorni scorsi. In carriera Klaebo sale così a 12 ori iridati e 15 medaglie, sempre più vicino a diventare il migliore di sempre. Per la Norvegia è un’altra tripletta, dal momento che salgono sul podio anche Erik Valnes con l’argento e Harald Østberg Amundsen con il bronzo (il secondo dopo quello nella skiathlon). Attualmente, su tre gare disputate a livello maschile nello sci di fondo, la Norvegia ha raccolto ben sette medaglie, con Federico Pellegrino e il finlandese Lauri Vuorinen unici estranei ad inserirsi sul podio nella sprint.

Klaebo ha disputato una seconda parte di gara sensazionale, guadagnando diversi secondi sui rivali, William Poromaa su tutti: lo svedese infatti sembrava l’unico a poter tenere testa al campionissimo di Oslo, ma nel finale ha ceduto di schianto e si è dovuto accontentare della sesta piazza. Chiude quarto lo svedese Edvin Anger a 3.2 dal podio, due decimi meglio di Martin Løwstrøm Nyenget che termina quinto; quest’ultimo però può recriminare, frenato da una caduta nel tratto finale che gli è costata probabilmente un posto sul podio. Lontanissimo infine il campione uscente Simen Hegstad Krüger, che chiude a quasi due minuti e mezzo dal vincitore e abdica.

La prova degli azzurri

Buona la gara degli azzurri, con Federico Pellegrino e Davide Graz tenuti a riposo in vista della sprint a squadre di domani. Partito con il pettorale numero 14, Francesco De Fabiani disputa una prova dignitosa portandosi al comando al traguardo, ma poi viene superato dall’altro azzurro Giovanni Ticcò; Dietmar Nöckler poi si inserisce tra i due, mentre Paolo Ventura si collocherà alla fine come terzo degli azzurri. Il primo ad andare davanti ai tre azzurri è il finlandese Ahonen, poi Fähndrich, Anger e via via arrivano tutti i big e i tre portacolori italiani scivolano al di fuori della top ten. Ticcò può comunque ritenersi soddisfatto per la sua 12esima posizione finale, così come Nöckler 16esimo (miglior risultato di stagione). Chiude 20esimo Ventura, mentre un ritrovato De Fabiani è 23esimo, a sua volta al miglior risultato stagionale.

Sci di fondo: i risultati della 10 km maschile ai Mondiali di Trondheim 2025

KLAEBO Johannes Høsflot NOR 28:16.6 VALNES Erik NOR +8.8 AMUNDSEN Harald Østberg NOR +11.0 ANGER Edvin SWE +14.2 NYENGET Martin Løwstrøm NOR +14.4 POROMAA William SWE +15.3 FÄHNDRICH Cyril SUI +35.9 NOVAK Michal CZE +36.6 VERMEULEN Mika AUT +37.4 AHONEN Ville FIN +37.9

12. TICCÒ Giovanni ITA +56.8

16. NÖCKLER Dietmar ITA +1:00.6

20. VENTURA Paolo ITA +1:01.9

23. DE FABIANI Francesco ITA +1:12.8

La gara femminile: Andersson batte ancora Johaug

Nella 10 km a tecnica classica femminile Ebba Andersson si prende la sua seconda medaglia d’oro di questi Mondiali di Trondheim battendo ancora una volta la beniamina di casa Therese Johaug. Grande gara da parte della svedese, che dopo la vittoria nella skiathlon brucia nuovamente la fuoriclasse norge per 1.3 secondi nonostante il pettorale più basso, lasciando la rivale molto delusa nonostante l’argento, dal momento che inseguiva il 15esimo oro mondiale della carriera. Completa il podio sul terzo gradino l’altra svedese Frida Karlsson, alla quale continua a mancare il titolo iridato individuale.

Quarto posto amaro per l’austriaca Teresa Stadlober, a lungo in corsa per una medaglia, che paga però la stanchezza nel finale e chiude a 3″ dal podio. Quinto e sesto posto per le altre norvegesi Heidi Weng e Astrid Øyre Slind, davanti alla tedesca Katharina Hennig e alla elvetica Nadja Kälin. Per quanto riguarda le azzurre, prova positiva per Caterina Ganz, che è la migliore in 15esima posizione grazie ad un buon recupero nel secondo giro. Poco più indietro le altre portacolori italiane: Anna Comarella chiude 20esima, mentre Martina Di Centa è 26esima e Nadine Laurent 33esima.

Sci di fondo: i risultati della 10 km femminile ai Mondiali di Trondheim 2025

ANDERSSON Ebba SWE 30:19.8 JOHAUG Therese NOR +1.3 KARLSSON Frida SWE +12.1 STADLOBER Teresa AUT +15.0 WENG Heidi NOR +26.3 SLIND Astrid Øyre NOR +29.2 HENNIG Katharina GER +29.9 KÄLIN Nadja SUI +31.0 NISKANEN Kerttu FIN +1:00.9 MATINTALO Johanna FIN +1:05.8

15. GANZ Caterina ITA +1:43.4

20. COMARELLA Anna ITA +2:02.8

26. DI CENTA Martina ITA +2:46.7

33. LAURENT Nadine ITA +3:34.6