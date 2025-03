La boxe torna su Mediaset. E lo fa con l’evento TAF 8. La main-card è in programma nella serata del 15 marzo all’Allianz Cloud Arena di Milano, che sarà quindi trasmessa in differita sul canale 20 di Mediaset, a partire dalle ore 23. Nella manifestazione, che ha ottenuto il patronato della Regione Lombardia e il patrocinio del Comune di Milano, sarà tris di titoli italiani: Jonathan Kogasso e Morike Oulare si giocheranno nel main-event quello dei Pesi Massimi Leggeri. A seguire Francesco Paparo e Nicola Henchiri si contenderanno la cintura dei Pesi Superpiuma. Occhi puntati anche su Paolo Bologna e Damiano Falcinelli per il titolo dei Pesi Superwelter. Nella sfida che vedrà opposti i pesi mediomassimi Mohamed Elmaghraby e Stiven Leonetti Dredhaj, invece, sarà in palio la cintura IBF del Mediterraneo.

Soddisfatto Edoardo Germani: “Il posizionamento di TAF nel palinsesto del più grande gruppo televisivo italiano dimostra che il nostro sport ha ancora appeal, se si riesce a comunicare correttamente. E’ uno dei passi più importanti degli ultimi anni, sia per la mia squadra che per tutto il movimento pugilistico italiano. Sono convinto che questo possa essere l’inizio di qualcosa di grande”.

Secondo il Presidente FPI Flavio D’Ambrosi “tornare sulle reti Mediaset è un traguardo importante e lo faremo con lo straordinario show pugilistico che offrirà TAF”. E ancora: “Grazie anche ai rapporti intessuti dal Consigliere Federale Andrea Locatelli e l’interesse mostrato dai vertici Mediaset che hanno apprezzato la seria gestione e i programmi futuri della nostra Federazione”, ha aggiunto. La notte di spettacolo si inserisce in un quadro più ampio, in cui TAF collabora attivamente con la FPI per promuovere eventi ed iniziative sociali. Nei prossimi giorni comincerà il progetto FPI “Boxando si impara”, che porterà il pugilato nelle scuole italiane dando la possibilità agli studenti di conoscere direttamente i pugili e la bellezza della nobile arte.