A Lahti, sede dell’ultima tappa della Coppa del Mondo 2024/2025 di sci di fondo, sono andate in scena le due Team Sprint che oggi hanno fatto da anteprima al gran finale di domani quando si terranno le due 50 km. In casa Italia è arrivato un grande risultato nella prova femminile, con una sprint a coppie che ha visto Caterina Ganz e Federica Cassol conquistare un inaspettato e prestigioso quinto posto. Più complicata la gara maschile, che con l’assenza di Federico Pellegrino (terzo ieri nella sprint individuale) ha subito visto gli Azzurri in lotta per posizioni di rincalzo. Alla fine Michael Hellweger e Martino Carollo si sono dovuti accontentare della dodicesima posizione finale.

La gara femminile ha visto i sei giri in programma svolgersi senza grandi sconvolgimenti, con le migliori squadre che sono rimaste compatte in testa al gruppo. Si è deciso quindi tutto con la volata nelle ultime centinaia di metri e alla fine la vittoria è andata a Germania I di Laura Gimmler e Coletta Rydzek che hanno bruciato Svezia I di Johanna Hagstroem e Maja Dahlqvist e Svizzera I di Anja Weber e Nadine Faehndrich. Cassol dà tutto nello sprint conclusivo ma alla fine manca l’appuntamento con il podio per appena 29 centesimi, preceduta anche da Norvegia II di Julie Myhre ed Elena Rise Johnsen.

Una piacevole conferma comunque quella di Ganz e Cassol, che ripetono il quinto posto ottenuto nei recenti Mondiali di Trondheim. Segnali di crescita importanti, che lasciano ben sperare in vista della prossima stagione che condurrà alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

La gara maschile è stata condizionata per l’Italia dal forfait dell’ultimo minuto da parte di Italia I, con Federico Pellegrino e Davide Graz che hanno comunicato la non partenza poco prima del via delle qualificazioni. Michael Hellweger e Martino Carollo sono quindi rimasti l’unico “equipaggio” azzurro in corsa, riuscendo a passare in finale con il nono tempo di qualificazione.

Il successo è andato ai grandi favoriti della vigilia, Norvegia I di Even Northug e soprattutto di Sua Maestà Johannes Hoesflot Klaebo che nell’ultimo giro ha promosso l’azione decisiva staccando Svizzera I (Janik Riebli e Valerio Grond) e Francia I (Richard Jouve e Jules Chappaz). Giù dal podio per un soffio gli statunitensi Kevin Bolger e JC Schoonmaker. Nell’ultimo giro Hellweger ha pagato dazio, dopo che l’Italia era riuscita a rimanere attaccata al treno dei migliori, fino a chiudere in dodicesima posizione finale.