Bel momento questa notte Minnesota Timberwolves e non solo per la vittoria dei Twolves sui New Orleans Pelicans per la corsa ai playoff NBA. Per la prima volta il veterano Joe Ingles ha giocato una partita NBA con suo figlio Jacob, affetto da autismo, che lo guardava tra il pubblico. I Timberwolves hanno fatto partire Ingles in quintetto titolare dopo oltre tre anni (gennaio 2022) per permettere al piccolo Jacob di guardare il padre sul parquet di casa. Erano diversi i problemi che non hanno permesso alla famiglia Ingles di portare il figlio di Joe al palazzetto. Secondo Jon Krawczynski di The Athletic, la moglie di Ingles era preoccupata per il sovraccarico sensoriale di un’arena NBA sul fisico di per Jacob, ma è riuscito a guardare un’intera partita di persona all’inizio di questa settimana senza però poter vedere il padre in campo, essendo stato inutilizzato. “A volte bisogna agire in modo umano. I minuti in campo di Ingles sono importanti per tutti. Ho pensato di far giocare Joe in quintetto titolare e i ragazzi mi hanno subito appoggiato nell’idea. Tutto questo ci ha dato grande energia e ci ha dato una grande mano per vincere la partita. Siamo davvero felici di avere dato questa opportunità a Ingles e alla sua famiglia”, ha detto il coach dei Wolves Chris Finch. Ingles è un veterano in NBA e si trova nella massima lega da 11 anni. Ha trascorso la maggior parte della sua carriera nella second unit degli Utah Jazz. Ha cambiato spesso squadra di recente, passando dai Timberwolves, agli Orlando Magic e ai Milwaukee Bucks nelle ultime tre stagioni.