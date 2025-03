Mattia Faraoni e Danut Hurduc sono pronti ad affrontarsi per la seconda volta stasera (sabato 22 marzo) all’evento The Arena Warrior’s Legacy nella suggestiva cornice del Casinò di Campione D’Italia. L’italiano, campione mondiale ISKA, superò il rivale in occasione di Oktagon 2024 ed è pronto a collezionare un’altra vittoria prestigiosa nel suo curriculum. Due i titoli mondiali in palio nel corso della serata. Lenny Blasi sfiderà Remy Parra per il titolo ISKA di oriental rules al limite dei 63.5 kg, mentre Nicolas Novati – al ritorno dopo l’infortunio alla mano – e Jaroslav Dubsky si affronteranno con l’obiettivo di alzare la cintura iridata WKU di kickboxing. Tra i match più affascinanti anche quello al limite dei 57 kg tra Martine Michieletto, star di One Championship, e Charly Glaser. Curiosità anche per William Di Loreto alla prima chance titolata in ambito nazionale di muay thai: sul suo cammino c’è Jackes Mori.

QUALI SONO GLI ORARI

La card sarà trasmessa su Dazn in diretta esclusiva. La preliminary card avrà inizio alle 18:30, mentre la main card è fissata per le 20:00. Il match di Mattia Faraoni sarà il tredicesimo e ultimo incontro della card. Quello tra Blasi e Parra sarà il co-main event, che entrerà nel vivo dopo l’incontro di Martine Michieletto. Di seguito, ecco la card completa.

LA CARD

Adam Stroppa vs Mabil Tassa (Fight Code Rules 61 kg)

Tenuun Gantushig vs Fabio Zeccola (Fight Code Rules 57 kg)

Oscar Cambiaghi vs Dacanio Stanislav (Muay Thai 63 kg)

Carlotta Dama vs Giorgia Pieropan (Muay Thai 53 kg)

William Di Loreto vs Jackes Mori (FIGHT1 Italian Title – Muay Thai 63.5 kg)

Francesco Ippolito vs Davide Lombardi (Fight Code Rules 67 kg)

Domenico Lomurno vs Alex Gonzalez (Fight Code Rules 63.5 kg)

Ruden Sciortino vs Vittorio Bianchini (Muay Thai 66 kg)

Nicolas Novati vs Jaroslav Dubsky (WKU World Title – Kickboxing 67 kg)

Taras Hnatchun vs Samuele De Meis (Fight Code Rules 70 kg)

Martine Michieletto vs Charly Glaser (Fight Code Rules 57 kg)

Lenny Blasi vs Remy Parra (ISKA World Title – Oriental Rules 63.5 kg)

Mattia Faraoni vs Danut Hurduc (Fight Code Rules 95 kg)