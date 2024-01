Sci di fondo, Tour de Ski: a Davos vince Amundsen, decimo Pellegrino che si allontana dal podio

Harald Ostberg Amundsen si aggiudica l’anomalo inseguimento di 22km in tecnica classica di Davos, valido per la quinta tappa del Tour de Ski. En plein per la Norvegia, che si prende anche gli altri due gradini del podio con Henrik Doennestad secondo e Martin Nyenget terzo. Con la vittoria di oggi Amundsen è sempre più leader e vicino alla vittoria finale di questo Tour de Ski. Per lui si tratta della quarta vittoria in carriera, la terza in questa stagione. Quarto il francese Hugo Lapalus, davanti al tedesco Friedrich Moch e lo svizzero Beda Klee. Solo questi ultimi tre probabilmente potranno impedire un podio finale tutto norvegese al Cermis.

Per l’Italia il miglior risultato è il decimo posto di Federico Pellegrino, che anche oggi ce l’ha messa tutta pur essendo lontano dalla forma migliore. Il valdostano si è staccato a metà del giro conclusivo ma è riuscito a non naufragare. Nonostante la buona prestazione però, si allontana il podio nella classifica generale, che lo vede attualmente all’ottavo posto. Buon risultato anche per Giandomenico Salvadori e per l’esperto Dietmar Noeckler, entrambi attardati nella sprint di ieri ma che oggi hanno chiuso rispettivamente in diciannovesima e ventitreesima piazza. Domani giornata di riposo prima della due giorni in Val di Fiemme, con la mass start di sabato e il Cermis di domenica.