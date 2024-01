Paul Pogba a Dubai: festa e sorrisi per il compleanno del figlio

Paul Pogba si gode la famiglia a Dubai e riappare sui social. Come si vede negli ultimi post pubblicati su Instagram dalla moglie Maria Zulay, il centrocampista della Juventus ha festeggiato negli Emirati Arabi il compleanno del figlio Labile Shakur, il quale ha spento cinque candeline. Tanti sorrisi, con tanto di “tiro alla fune” tra grandi e piccini, in attesa dei nuovi capitoli sul caso doping e della prima udienza, dopo il rinvio dal 18 gennaio a data da destinarsi. L’11 settembre 2023 il Tribunale Nazionale Antidoping aveva sospeso in via cautelare Pogba per via della positività ad un controllo effettuato al termine dell’incontro di campionato Udinese-Juventus del 20 agosto.