Atp 250 Hong Kong 2024: Rublev piega Broady, Ofner la spunta su Struff dopo tre tie-break

Nella mattinata di oggi sono andati in archivio gli ottavi di finale dell’Atp 250 di Hong Kong. Un brutto Rublev riesce ad evitare per un pelo i tre set contro il qualificato Broady vincendo 6-4 7-6(8) in quasi due ore di gioco. Il russo serve solo il 55% di prime e fatica più del previsto contro un avversario che, soprattutto su cemento, sarebbe dovuto essere innocuo. Nel secondo set, il numero 5 del mondo recupera all’ultimo un break di svantaggio togliendo la battuta a Broady a 0 sul 5-4 arrivando al tie-break. Tie-break in cui prima salva tre set, e poi chiude alla prima occasione accedendo ai quarti di finale dove incontrerà Fils. Il francese ha battuto non senza difficoltà Huesler 7-5 7-5 in due ore di tennis. Il classe 2004, best ranking al 35° posto in classifica, recupera un break di svantaggio nel primo set e si fa riprendere nel secondo dallo svizzero. Nei momenti importanti ha la meglio il più cinico e Fils si guadagna un quarto di finale di prestigio con Rublev. Ofner batte Struff dopo tre tie-break e quasi tre ore di gioco. 6-7(4) 7-6(5) 7-6(2) il punteggio a favore del numero 1 d’Austria, 40° e best ranking, che è riuscito a piegare un esperto di tie-break come il tedesco, nei sei set giocati nel torneo ben cinque sono finiti al tie-break. Ai quarti di finale sarà sfida con Bautista Agut, che ha sconfitto 7-5 6-3 la testa di serie numero 4 Cerundolo. Match molto più equilibrato di quanto dica il punteggio, con lo spagnolo che è stato bravo a sfruttare le uniche due palle break concesse dall’argentino, salvandone due sia nel primo che nel secondo set. Si completa quindi il quadro dei quarti di finale, con due sole teste di serie rimaste, Rublev (1) e Tiafoe (3) dalla stessa parte di tabellone. Nella parte bassa sarà battaglia per un posto in semifinale, e in finale, tra Ofner, Bautista, Kotov e Ruusuvuori.