Sci di fondo, staffetta femminile Oberhof 2024: vince la Svezia, Italia sesta

La Svezia si aggiudica come da pronostico la staffetta femminile 4×7.5 km femminile di Oberhof, valida per la Coppa del Mondo 2023/2024 di sci di fondo. Il quartetto scandinavo formato dalle due vincitrici della sprint e della mass start Linn Svahn e Frida Karlsson, insieme a Ebba Andersson e Jonna Sundling, ha messo in fila la Germania padrona di casa (Sauerbrey, Hennig, Fink, Carl) e la Finlandia (Matintalo, Kylloenen, Parmakoski, Joenssu), che completa il podio in terza posizione. Il quartetto azzurro formato da Anna Comarella, Caterina Ganz, Francesca Franchi e Martina Di Centa chiude al sesto posto grazie ad una buona parte centrale, davanti a squadre competitive come Svizzera e Francia.