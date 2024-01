Australian Open 2024, Bolelli/Vavassori show in doppio: sono ai quarti di finale

Prosegue la settimana da sogno di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, approdati ai quarti di finale del torneo di doppio dell’Australian Open 2024. La coppia azzurra ha vinto la sua terza partita a Melbourne e l’ha fatto con un sonoro 6-2 6-2 ai danni di Cacic/Molchanov, ko dopo appena 55 minuti di gioco. Se per Vavassori si tratta della prima volta in carriera ai quarti di uno slam, per Bolelli è invece la terza volta ai quarti solo a Melbourne, dove nel 2013 ha raggiunto la semifinale e nel 2015 ha trionfato, sempre in coppia con Fognini.

Simone e Andrea ovviamente non si accontentano e andranno a caccia della semifinale, ma non sarà facile contro i tedeschi Krawietz/Puetz, teste di serie numero 8. Intanto, Vavassori si gode il best ranking e il debutto in top 40, mentre Bolelli guadagna circa 15 posizioni, portandosi proprio a ridosso dei primi 40.