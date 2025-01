Prosegue la Coppa del Mondo 2024/25 di sci di fondo, che in seguito al Tour de Ski è ripartita dalla tappa francese di Les Rousses. Dopo i successi ieri del norvegese Iver Tildheim Andersen e della statunitense Jessica Diggins nella 10 km a tecnica libera, il menù di oggi prevedeva le due sprint a tecnica classica. In campo femminile il successo è andato alla norvegese Kristine Stavas Skistad, oggi in giornata di grazia e che si è dimostrata nettamente superiore nella prova di oggi, regalandosi la prima vittoria stagionale.

Sundling prova a fare la differenza nella parte dura e prende qualche metro di vantaggio, ma i materiali e l’abilità di Skistad le hanno permesso di tornare sotto nel tratto in discesa fino a mettersi davanti. Nel rettilineo finale poi è un assolo della classe ’99, che sbaraglia la concorrenza e vince in 3:05.70. Dietro di lei la coppia svedese formata da Maja Dahlqvist e Jonna Sundling, staccate rispettivamente di 28 e 70 centesimi. Giù dal podio la tedesca Laura Gimmler, seguita in quinta posizione dalla finlandese Jasmi Joensuu; quest’ultima si conferma leader della classifica di specialità e rilancia le proprie chance di vittoria finale.

Risultati sprint TC femminile Les Rousses

SKISTAD Kristine Stavas NOR 3:05.70 DAHLQVIST Maja SWE +0.28 SUNDLING Joanna SWE +0.66 GIMMLER Laura GER +2.2 JOENSUU Jasmi FIN +2.38 RIBOM Emma SWE +8.06

Al maschile prima vittoria per Anger

Nella prova maschile è arrivata la prima vittoria in Coppa del Mondo, dopo due terzi posti in campo individuale, per lo svedese Edvin Anger. Il classe 2002 ha imposto un ritmo duro fin dalla partenza, che gli consente di scavare subito un solco; nella seconda parte di gara è tornato a contatto il norvegese Ansgar Evensen, ma sul rettilineo finale è poderosa l’accelerazione di Anger che si prende così il meritato successo in 2:42.99.

In terza posizione c’è Erik Valnes, al 25esimo podio di carriera, che brucia al fotofinish il connazionale Even Northug, ancora una volta ai piedi del podio. Ammutolito il pubblico francese, che sperava in un podio per il beniamino di casa Lucas Chanavat. Il transalpino però non è riuscito a tenere il ritmo di Anger, e nel finale si è rialzato chiudendo in sesta e ultima posizione.

Risultati sprint TC maschile Les Rousses

ANGER Edvin SWE 2:42.99 EVENSEN Ansgar NOR +0.51 VALNES Erik NOR +1.16 NORTHUG Even NOR +1.17 SCHOONMAKER James Clinton USA +2.01 CHANAVAT Lucas FRA +9.85

Tappa senza rappresentanza italiana

Giusto ricordare che la tappa di Les Rousses non prevedeva azzurri in gara. La squadra italiana è infatti impegnata in un raduno a Passo Lavazè, in Trentino, e ha deciso di saltare l’appuntamento sulle nevi francesi. Il responsabile tecnico Markus Cramer sta lavorando con tredici atleti in questo camp iniziato il 12 gennaio e che andrà avanti fino al 22 gennaio sulle piste fiemmesi. Oltre a Federico Pellegrino, al lavoro anche Francesco De Fabiani, Elia Barp, Davide Graz, Simone Mocellini, Simone Daprà, Paolo Ventura, Michael Hellweger, Martino Carollo, Caterina Ganz, Martina Di Centa e la padrona di casa Nicole Monsorno.