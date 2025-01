Arriva a Winterberg il primo podio stagionale, con annessa medaglia europea, per Andrea Vötter e Marion Oberhofer. Nel doppio femminile, in Germania, la coppia detentrice del cristallo di specialità arriva in terza posizione nella tappa di Coppa del Mondo che assegna anche i titoli e le medaglie continentali in quest’occasione. La coppia azzurra ha pagato un ritardo di 0″221 nei confronti delle austriache Egle/Kipp, vincitrici in 1’26″207 di una gara lottatissima, che le ha viste imporsi con soli 14 millesimi di margine sulle tedesche Degenhardt/Rosenthal. Tra le prime dieci anche l’altro duo azzurro formato da Nadia Falkensteiner ed Annalena Huber che hanno invece accumulato 1″193 di ritardo dalle leader. In classifica generale Egle/Kipp allungano, salendo a quota 550 punti contro i 475 di Degenhardt/Rosenthal. Risalgono in quinta posizione Andrea Voetter e Marion Oberhofer con 335.

ORDINE DI ARRIVO

1. Egle, Selina/Kipp Lara Michaela AUT 1:26.467

2. Degenhardt, Jessica/Rosenthal, Cheyenne GER +0.014

3. Voetter, Andrea/Oberhofer, Marion ITA +0.221

4. Dajan Eitberger/Matschina, Magdalena GER +0.515

5. Robezniece, Marta/Bogdanova, Kitija LAT +0.570

6 Upite, Anda/Kaluma, Zane LAT +0.620

7 Forgan, Chevonne Chelsea/Kirkby, Sophia USA +0.643

8 Chan, Maya/Gordon/Sophia USA +0.989

9. Falkensteiner, Nadia/Huber, Annalena ITA +1.193

10. Stetskiv, Olena/Mokh, Oleksandra UKR +1.404

NAGLER/MALLEIER SETTIMI NEL DOPPIO MASCHILE

Nel doppio maschile si impone la coppia tedesca composta da Tobias Wendl e Tobias Artl, che chiude la doppia manche con il crono di 1:25.152 facendo segnare il track record in quel di Winterberg. Gli austriaci, con le tre loro coppie, devono arrendersi e occupano le posizioni dalla due alla quattro: sul podio Juri Thomas Gatt/Riccardo Martin Schoepf e Yannick Mueller/Armin Frauscher, ai piedi di esso invece Thomas Steu/Wolfgang Kindl. In settima piazza troviamo gli italian Ivan Nagler/Fabia Malleier, distanti poco meno di quattro decimi dalla vetta. Top-10 anche per Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner, in decima posizione a un secondo dai vincitori. In classifica generale è lotta aperta tra Tobias Wendl/Tobias Artl e Martins Bots/Roberts Plume: 475 contro 466 punti attualmente, a tre gare dalla conclusione della Coppa del Mondo. I nostri Nagler/Malleier si trovano invece in ottava posizione con 250 punti accumulati finora.

ORDINE DI ARRIVO

1 11 GER Wendl, Tobias/Arlt, Tobias 1:25.152

2 6 AUT Gatt, Juri Thomas /Schoepf, Riccardo Martin +0.134

3 14 AUT Mueller, Yannick/Frauscher, Armin +0.202

4 10 AUT Steu, Thomas/Kindl, Wolfgang +0.211

5 13 GER Eggert, Toni/Mueller, Florian +0.219

6 12 LAT Bots, Martins/Plume, Roberts +0.278

7 8 ITA Nagler, Ivan/Malleier, Fabian +0.385

8 15 GER Orlamuender, Hannes/Gubitz, Paul Constantin +0.397

9 7 USA Mueller, Marcus/Haugsjaa, Ansel +0.430

10 5 ITA Rieder, Emanuel/Kainzwaldner, Simon +1.017

AZZURRE FUORI DALLA TOP-10 NEL SINGOLO FEMMINILE

Brutta giornata invece per le azzurre del singolo, tutte fuori dalle prime dieci della classifica. Nella prova femminile la migliore della squadra italiana è Verena Hofer, che ha chiuso in undicesima posizione, poco davanti a Sandra Robatscher, 13esima. Ancora più indietro Nina Zoeggeler, eliminata dopo la prima run con il ventitreesimo crono complessivo. Ad aggiudicarsi la tappa di Winterberg è stata la padrona di casa Julia Taubitz, che ha preceduto l’austriaca Madeleine Egle e la statunitense Emily Sweeney. Nella classifica generale Taubitz accorcia sulla Egle e si porta a -14, mentre terza è Lisa Schulte a ventinove punti dalla leader. Hofer e Robatscher rispettivamente 13esima e 14esima.

ORDINE DI ARRIVO

1 8 GER Taubitz Julia 1:49.582

2 16 AUT Egle, Madeleine +0.198

3 5 USA Sweeney, Emily +0.340

4 17 AUT Schulte, Lisa +0.353

5 15 GER Fraebel, Merle 5.040 +0.540

6 14 GER Berreiter, Anna 4.998 +0.588

7 10 AUT Allmaier, Barbara +0.682

8 6 USA Britcher, Summer +0.791

9 25 GER Fischer, Melina Fabienne +0.811

10 11 SUI Maag, Natalie +0.836