Il Bologna non stecca e al Dall’Ara torna alla vittoria, sconfiggendo per 3-1 il Monza e salendo così a quota 33 punti in classifica. Dura poco, invece, la luna di miele dei brianzoli, che dopo aver sconfitto la Fiorentina lo scorso fine settimana, incassano la dodicesima sconfitta di questa stagione. Daniel Maldini e Patrick Ciurria sono i protagonisti della ripartenza micidiale che porta la squadra di Bocchetti in vantaggio, ma con il passare dei minuti esce fuori la formazione felsinea, che grazie alle reti di Castro e Odgaard ribalta il risultato già nel primo tempo. Poi nella ripresa è Orsolini a chiudere i conti. I rossoblù chiudono così con due vittorie su due i confronti diretti in questa stagione 2024/2025 contro il Monza e mettono a segno il proprio record di punti dopo le prime 20 gare stagionali nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A: 33.

LE PAGELLE DEL BOLOGNA

Federico Ravaglia, 6 – Poco impegnato.

Stefan Posch, 6 – Nel primo tempo si mangia un gol, ma nel complesso è una prova sufficiente la sua. (80′ Lorenzo De Silvestri, 6.5 – Sfortunato, solo il palo gli nega la gioia del gol)

Sam Beukema, 6.5 – Sempre il più attento della retroguardia felsinea.

Jhon Lucumi, 6 – Può poco in occasione del gol di Maldini in contropiede.

Juan Miranda, 6.5 – Attento in un paio di occasioni, prestazione positiva. (66′ Charalampos Lykogiannis, 6.5 – Entra e fornisce subito l’assist del 3-1.

Remo Freuler, 6 – Esce un po’ male in occasione della prima ripartenza del Monza che porta al gol, meglio con l’andare del match.

Lewis Ferguson, 6.5 – Una partita alla volta sta tornando il giocatore che aveva fatto innamorare tanti prima del brutto infortunio.

Riccardo Orsolini, 8 – Parte in sordina con qualche sbavatura di troppo, poi si trasforma ed è semplicemente imprendibile. Assistman nel primo tempo, poi anche goleador.

Jens Odgaard, 7 – Una stagione da incorniciare per ora la sua. Anche oggi uno splendido gol. (80′ Giovanni Fabbian sv)

Benjamin Dominguez, 6.5 – Quando il suo piede tocca il pallone può nascere sempre qualcosa di pericoloso. (66′ Dan Ndoye, 6 – Non parte dall’inizio, poi entra ma il Bologna dosa le energie e lo serve poco)

Santiago Castro, 7 – Di bomber d’area di rigore (e non solo) nel nostro campionato ce ne sono pochi. Lui è uno di questi. (46′ Thijs Dallinga, 6.5 – Pare un altro giocatore rispetto a quello dei mesi iniziali della sua aventura. Sfiora il gol nel finale).

LE PAGELLE DEL MONZA

Stefano Turati, 6.5 – Non particolarmente colpevole sui gol, nel finale con una gran parata evita il 4-1 di Dallinga.

Danilo D’Ambrosio, 5 – Qualche chisura d’esperienza, ma anche tanta fatica nel difendere la velocità e l’energia degli avversari. (80′ Omari Forson, sv)

Andrea Carboni, 5 – Inizia la gara con una bella chiusura da cui poi si sviluppa l’azione del gol, ma da quel momento in poi sono tante le disattenzioni

Armando Izzo, 5 – In ritardo in occasione della seconda rete, è ormai il lontano parente del difensore che fu.

Giorgios Kyriakopoulos, 5 – Si vede poco in attacco e in difesa fa anche peggio. (70′ Kevin Martins, 6 – Prova qualche azione personale)

Warren Bondo, 5.5 – Poco attento in occasione della rete di Odgaard, lascia poi il campo prima dell’intervallo per un fastidio muscolare (39′ Samuel Vignato, 6 – )

Jean Akpa Akpro, 5 – In grandissima difficoltà quando deve ripiegare su Orsolini e non solo. (80′ Stefano Sensi, sv)

Alessandro Bianco, 5.5 – Non fa danni, ma si vede davvero poco.

Patrick Ciurria, 6 – Uno dei più positivi, entra alla grande nell’azione del gol. Ma quando c’è da aiutare in difesa, fatica.

Daniel Maldini, 7 – La luce offensiva della squadra di Bocchetti. Da lui nasce e poi diventà realtà il gol del vantaggio, così come dal suo piede nascono più o meno tutte le azioni d’attacco.

Milan Djuric, 6 – Fa quello che il mister gli chiede di fare. Sponde in attacco, rientri in difesa. (Dal 70′ Gianluca Caprari, 5.5 – Poco o nulla dal momento del suo ingresso in campo).

IL TABELLINO DEL MATCH

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia 6; Posch 6 (35’st De Silvestri 6.5), Beukema 6, Lucumi 6, Miranda 6.5 (21’st Lykogiannis 6.5); Freuler 6, Ferguson 6.5; Orsolini 8, Odgaard 7 (35’st Fabbian sv), Dominguez 6.5 (21’st Ndoye 6); Castro 7 (1’st Dallinga 6.5). In panchina: Skorupski, Bagnolini, Holm, Erlic, Casale, Moro, Pobega, Urbanski, Iling. Allenatore: Italiano 7.

MONZA (4-4-2): Turati 6.5; D’Ambrosio 5 (35’st Forson sv), Carboni 5, Izzo 5, Kyriakopoulos 5 (25’st Martins 6); Bondo 6 (39’pt Vignato 5), Akpa Akpro 5 (35’st Sensi sv), Bianco 5.5, Ciurria 6; Maldini 6.5, Djuric 5.5 (25’st Caprari 5.5). In panchina: Pizzignacco, Mazza, Postiglione, Valoti, Maric, Colombo, Petagna. Allenatore: Bocchetti 5.5.

ARBITRO: Mariani di Roma 6.

RETI: 4’pt Maldini, 23’pt Castro, 34’pt Odgaard, 24’st Orsolini.

NOTE: pomeriggio nuvoloso, campo in discrete condizioni. Ammoniti: Akpa Akpro, Kyriakopoulos, Castro, Izzo. Angoli: 4-0. Recupero: 3’+1, 4’+1.