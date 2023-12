Formazioni ufficiali Palermo-Pisa, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Palermo-Pisa, sfida valida per la diciassettesima giornata di Serie B 2023/2024. Al Barbera si affrontano due squadre che non stanno vivendo un gran momento: i rosanero sono reduci da due punti in quattro gare, mentre i toscani da sei nelle ultime sette. Entrambe sono dunque chiamate a vincere per avvicinare i rispettivi obiettivi. Il fischio d’inizio è fissato alle 16:15 di sabato 16 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI PALERMO-PISA

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Graves, Lucioni, Marconi, Lund; Coulibaly, Gomes, Segre; Insigne, Brunori, Di Francesco. Allenatore: Corini

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Barbieri, Caracciolo, Hermannsson, Esteves; Miguel Veloso, Marin; D’Alessandro, Valoti, Vignato; Moreo. Allenatore: Aquilani