La sorpresa della giornata a Davos è che Therese Johaug non si è aggiudicata la 20 km femminile di questa terza tappa di Coppa del Mondo di sci di fondo. La veterana fondista norvegese è infatti costretta ad arrendersi alla connazionale Astrid Oeyre Slind sulle nevi delle Alpi svizzere, chiudendo in terza posizione dietro anche alla finlandese Kerttu Niskanen. A chiudere la top-5 anche l’altra atleta finnica Krista Parmakoski e la tedesca Victoria Carl, mentre è più che positiva la prova di Jessie Diggins, che in un format che non predilige riesce comunque a ottenere un ottimo piazzamento in top-10 con il settimo posto. L’Italia piazza le sue due rappresentati attorno alla top-20: Caterina Ganz è infatti 19esima in classifica con quattro minuto di ritardo, mentre Anna Comarella è ventunesima a una ventina di secondi di ritardo dalla compagna di squadra.

ORDINE DI ARRIVO

Astrid Oeyre Slind (NOR) 1h02’38” Kerttu Niskanen (FIN) +10″1 Therese Johaug (NOR) +13″5 Krista Parmakoski (FIN) +41″9 Victoria Carl (GER) +59″3 Teresa Stadlober (AUT) +1’39” Jessie Diggins (USA) +1’46” Rosie Brennan (USA) +2’03”

19. Caterina Ganz (ITA) +4’02”

21. Anna Comarella (ITA) +4’23”

In classifica generale resta tutto invariato nelle prime tre posizioni: Jessie Diggins come detto si difende bene nella 20 km e mantiene la leadership con i suoi 576 punti. A inseguirla ci sono la svedese Jonna Sundling, seconda con 553 e la tedesca Victoria Carl terza con 485. Seguono le norvegesi Johaug e Heidi Weng, mentre chiudono la top-10 Andersson, Slind, Lotta Weng, Joensuu e Hennig. Purtroppo bisogna scednere molto per trovare le prime azzurre: Caterina Ganz è 34esima con i suoi 162 punti conquistati finora; poco dietro anche Nicole Monsorno 37esima; poi Amma Comarella 55esima, Federica Cassol 62esima, Francesca Franchi 95esima e Nadine Laurente 97esima

NYENGET VINCE, AMUNDSEN SEMPRE IN TESTA ALLA GENERALE

Martin Loewstroem Nyenget senza rivali nella 20 km che ha chiuso il weekend di Coppa del Mondo maschile di sci di fondo a Davos. Sulle nevi svizzere questa volta la Norvegia ne piazza soltanto uno sul podio, ma sul gradino più alto: 55:37.8 il crono dell’atleta classe ’92, che ha preceduto in classifica il finlandese Livo Niskanen, secondo a 13″ di distacco e il francese Hugo Lapalus, terzo a 35″. Ai piedi del podio ricomincia, invece il solito dominio norvegese: quarto Krueger, quinto Klaebo, poi Amundsen e Iversen, mentre a chiudere la top-10 odierna troviamo Iversen, Maloney Westagaard, Hakola e Ree.

Poche soddisfazioni per l’Italia, che non piazza alcun atleta nella top-30: Federico Pellegrino è il migliore degli azzurri in 33esima piazza dopo aver accumulato un ritardo di più di tre minuti dal vincitore della prova, mentre Paolo Ventura è poco più indietro in 35esima posizione. Buona la prestazione del giovane Martino Carollo, che chiude 44°, mentre Davide Graz è 55° e Simone Daprà 65°.

ORDINE DI ARRIVO

Martin Lowstrom Nyenget (NOR) 55’37″8 Iivo Niskanen (FIN) +13″1 Hugo Lapalus (FRA) +35″1 Simen Hegstad Kruger (NOR) +51″4 Johannes Hosflot Klaebo (NOR) +1’06″3 Harald Ostberg Amundsen (NOR) 1’23″6 Emil Iversen (NOR) +1’26″9 Thomas Maloney Westgaard (IRL) +1’36″9 Ristomatti Hakola (FIN) +1’42″3 Andreas Fjorden Ree (NOR) +1’45″3

33. Federico Pellegrino (ITA) +2’48”

35. Paolo Ventura (ITA) +3’01”

45. Martino Carollo (ITA) +3’36”

53. Davide Graz (ITA) +4’25”

65. Simone Daprà (ITA) +5’00”

In classifica generale Harald Oestberg Amundsen mantiene la leadership con i suoi 688 punti totali davanti ai quattro suoi connazionali: Klaebo segue a 592, poi Nyenget 501, Krueger 436 e Valnes 382. I primi due non con la bandiera norvegese accanto al nome sono il finlandese Niskanen sesto con 387, lo statunitense Gus Schumacher ottavo con 355 e il nostro Federico Pellegrino nono con 331 punti. L’atleta valdostano è invece quarto nella classifica di specialità sprint dietro Klaebo, Valnes e Northug.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Chiuso il fine settimana di Davos, che rappresentava la terza tappa di questa stagione dopo Ruka e Lillehammer, la Coppa del Mondo di fondo si sposta in Italia a cavallo tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. Inizia infatti il Tour de Ski da Toblach dal 28 dicembre fino al 1 gennaio con un susseguirsi di gare: qualificazioni e finali delle due sprint sabato 28, poi le due mass start domenica 29, le due 20 km nell’ultimo giorno di quest’anno solare e infine anche le due prove a inseguimento per gli atleti e le atlete che verranno convocati/e da disputare il primo giorno del nuovo anno. Un vero e proprio tour de force, dato che poi ci si sposterà dal 3 al 5 gennaio in Val di Fiemme.