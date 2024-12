Massimo Stano vince e convince a Dublino, in occasione del suo rientro nella 35 km. Si tratta della prima uscita agonistica dai Giochi di Parigi 2024, che lo hanno visto sfiorare la medaglia arrivando quarto a un solo secondo dalla terza piazza. In terra irlandese, l’atleta azzurro si impone in 2h24:19, un ottimo crono che dista un solo minuto dal suo primato europeo. Due anni fa, ai Mondiali di Eugene, Stano aveva ottenuto il successo iridato collezionando un 2h23:14, che tutt’ora rimane il suo miglior tempo nel continente. La vittoria a Dublino proietta il marciatore italiano verso i Mondiali di Tokyo. La rassegna è attesa per settembre del prossimo anno, con le qualificazioni che partivano proprio dalla gara in Irlanda. Stano stacca dunque il pass alla prima occasione e lo fa con sicurezza. Il tempo richiesto per accedere ai Mondiali è infatti fissato a 2h28:00, nettamente superate dal portacolori delle Fiamme Oro. Stano prenderà dunque parte alla gara di apertura dei Mondiali giapponesi, in programma per le 08:00 del 13 settembre 2025. Si tratterà dell’ultima 35 km iridata, con World Athletics che ha già annunciato il passaggio alle distanze della mezza e della maratona.

Stano è reduce da un mese di allenamenti in Cina, che lo ha visto impegnati ad alta quota. Il marciatore ha infatti trascorso una settimana a Kunming, a 1900 metri sul livello del mare, per poi spostarsi a Lijiang, che si trova a 2400 metri. Le condizioni dell’atleta sono ottime, proprio come dimostrato a Dublino. Stano ha infatti mantenuto il controllo della gara sin dal via, andando a conquistare il successo in progressione. Il podio è completato da Ricardo Ortiz e Caio Bonfim. Il primo, messicano, ha tagliato il traguardo con un distacco di quasi due minuti su Stano, ottenendo un 2h26:15. Il terzo gradino è invece andato al marciatore brasiliano argento olimpico nella 20 km e due volte bronzo mondiale, che ha collezionato un tempo di 2h27:48.