Shaun Norris vince l’Alfred Dunhill Championship, torneo valido per il World Tour 2025. Il sudafricano vince in casa a Leopard Creek CC, Malelane, con un totale di 275 colpi (-13 rispetto al par) guadagnando ben 13 posizioni nell’ultima giornata di gara chiudendo con un totale di -5 sul par nelle buche di oggi. Appaiati al secondo posto con 276 colpi (-12) il connazionale Ryan Van Velzen, lo svedese Marcus Kinhult e l’inglese John Parry. In quinta posizione con un totale di 277 (-11) ci sono lo spagnolo Angel Ayora e l’olandese Darius Van Direl. In quattro in settima piazza con 278 colpi (-10): il francese Martin Couvra, il sudafricano Keenan Davidse e i due inglesi Dale Whitnell ed Andy Sullivan.

Pavan migliore degli italiani

Andrea Pavan chiude in 24ª posizione con 283 colpi (-18). L’azzurro, risalito di quattro posti nell’ultimo giro, è appaiato all’olandese Joost Luiten, quarto a inizio giornata e protagonista di una giornata decisamente negativa, all’irlandese Tom McKibbin e al sudafricano Brandon Stone. Fuori al taglio un deludente Francesco Laporta.

La carriera di Norris

Norris, 42 anni, ha vinto l’Africa Open inaugurale nel 2008 e il Nashua Masters nel 2011. Ha anche iniziato a giocare nell’European Tour nel 2011. Ha anche giocato nell’Asian Tour e nel Japan Golf Tour, vincendo cinque volte, tra cui il Japan Golf Tour Championship Mori Building Cup Shishido Hills nel 2017. Ha anche vinto il Japan Open Golf Championship nel 2021. A marzo 2022, Norris ha ottenuto la sua prima vittoria nell’European Tour allo Steyn City Championship.