Penalizzazione e posizione finale lontanissima dal podio. Cosa è successo in Qatar al ‘Dottore’

I soldi contano, e pure tanto, ma senza passione che vita sarebbe. È il traino di ogni cosa. È una scarica continua di adrenalina, che ti fa andare avanti sempre e comunque. Nella vita, come in pista se parliamo di lui: Valentino Rossi.

Oltre alle belle donne, per usare un eufemismo, anche se il ‘Dottore’ ha messo la testa a posto da qualche anno – una compagna stabile, Francesca Sofia Novello, e due bambine, con l’ultima Gabriella nata a gennaio – il fresco 46enne ha un’altra grande passione. Diciamo pure che è la prima, ossia i motori. Le moto anzitutto, poi le auto.

Dalle moto all’hypercar

Non potendo più correre in MotoGP per ragioni di età, ma ha il suo team (il VR46 Racing), dalla quale si è ritirato quattro anni e quattro mesi fa, Rossi si è dato alle macchine. Ovviamente non alla Formula 1, un sogno accarezzato un po’ di tempo fa, bensì alle hypercar. Macchine potentissime, che può guidare solo gente non comune. Gente come Valentino.

Secondo anno al World Endurance Championship

Qualche ora fa, in Qatar, è iniziato il Mondiale WEC, acronimo di World Endurance Championship. Rossi è il secondo anno che partecipa al campionato, nella classe LMGT3, in questa stagione al volante della BMW M Hybrid V8.

L’inizio è stato non entusiasmante, con il pilota di Tavullia che ha chiuso all’11esimo posto. Per un breve racconto della gara ci affidiamo alla cronaca di Eurosport firmata da Giulio Martina: In partenza “le McLaren difendono la testa della corsa. Il primo incidente è tra la Lexus di Akkodis ASP e la Ferrari di Vista AF Corse.

Le due vetture finiscono in testacoda con la prima costretta al ritiro. Tutto a favore della BMW 46 dell’equipaggio di Valentino Rossi, guidata in avvio da Ahmad Al Harty, risalita nella lotta per il podio”.

Mondiale WEC, Valentino Rossi undicesimo all’esordio

Rossi sale sulla sua BMW alla quarta ora, “occupando la settima posizione”. Nella fase centrale “penalità anche per Valentino Rossi per somma di track limits“.

Il GP del ‘Dottore’, vinto alla fine da Juncadella alla guida della Corvette 33 del TF Sport, non finisce come da aspettative iniziali: “La BMW numero 46 conterà una serie infinita di sanzioni per aver ecceduto i limiti della pista, concludendo la gara in undicesima posizione“. Magari gli andrà meglio il 20 aprile in Italia, nella 6 Ore di Imola.