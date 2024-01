Sci di fondo, Marcialonga 2024: data, orario e come vederla in diretta tv

Tutto pronto per la Marcialonga 2024, la tradizionale gara di gran fondo italiana, arrivata alla 51esima edizione. Quasi settemila gli iscritti al via, tra amatori e professionisti, che si daranno battaglia lungo i 70 km di percorso da Moena a Cavalese. I più attesi sulle nevi delle due valli trentine di Fiemme e Fassa sono il norvegese Andreas Nygaard e lo svedese Emil Persson, vincitore della scorsa edizione. L’evento andrà in scena a partire dalle ore 7:35 di domenica 29 gennaio e sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Lo streaming, invece, è affidato a NOW e SkyGo.