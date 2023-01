Sci di fondo, Livigno 2023: trionfo francese tra i maschi, Pellegrino/De Fabiani secondi

La coppia francese, composta da Jay e Jouve, vince la gara sprint a squadre di Livigno, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2022/23. I transalpini hanno chiuso in 11:46.13, precedendo il duo azzurro De Fabiani/Pellegrino e quello svizzero Riebli/Grond. Quinta posizione per l’altra coppia azzurra, composta da Graz e Mocellini.

Al femminile vittoria per la coppia svedese, Svahn e Dahlqvist, al traguardo in 13:06.10. Seconda posizione poi per l’altro duo svedese, Ribom e Sundling, e terza piazza per le statunitensi, Brennan e Kern. Nona posizione per le azzurre Ganz e Monsorno, mentre dodicesime Sanfilippo e Pittin.