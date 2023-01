Sampdoria-Udinese, infortunio al ginocchio per Colley: al suo posto Zanoli

Brutte notizie per la Sampdoria di Dejan Stankovic. Nel corso del secondo tempo del match contro l’Udinese, valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, Omar Colley ricadendo dopo uno stacco di testa ha messo male il ginocchio destro e si è accasciato a terra in preda al dolore. Lo staff medico è entrato dopo qualche minuto ed è stato inevitabile il cambio. Nelle prossime ore ci saranno gli esami strumentali per saperne di più sull’entità dell’infortunio.