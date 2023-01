Formazioni ufficiali Manchester City-Wolves, Premier League 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Manchester City e Wolves sfida valida per la ventunesima giornata di Premier League 2022/2023. La compagine allenata da Pep Guardiola giovedì ha seriamente rischiato di dire addio una volta per tutte all’obiettivo di vincere il titolo, ma la rimonta nei confronti del Tottenham ha riacceso un minimo di speranza. Chiaro che con un ritardo così importante, la squadra non possa permettersi comunque passi falsi da qui in avanti. I Citizens hanno vinto gli ultimi cinque scontri diretti giocati. Il fischio d’inizio è fissato alle 15:00 di domenica 22 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI MANCHESTER CITY-WOLVES

MANCHESTER CITY: Ederson; Lewis, Stones, Akanji, Laporte; De Bruyne, Rodrigo, Gundogan; Mahrez, Haaland, Grealish

WOLVES: Sa; Semedo, Collins, Kilman, Bueno; Lemina, Neves, Nunes, A. Traore, Jimenez, Hwang