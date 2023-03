Gundersen Oslo 2023: Hansen vince nel femminile, Riiber la spunta nel maschile

Gyda Westvold Hansen trionfa anche nell’ultima Gundersen femminile di Coppa del mondo della stagione 2022/23, nella tappa casalinga di Oslo. La norvegese è riuscita nell’impresa di completare la stagione perfetta, vincendo non solo tutte le gare di Coppa del mondo (10/10), ma anche tre medaglie d’oro in altrettante gare ai Mondiali di Planica. Westvold Hansen, dopo aver vinto la fase di salto con un ampio vantaggio sulle inseguitrici,ha dominato anche sugli sci stretti, terminando i 5 km del tracciato col tempo di 13’42″3, rifilando 46″8 alla compagna di squadra Ida Hagen e 54″4 alla giapponese Nakamura. Annika Sieff ha chiuso al sesto posto. Dopo un’ottima fase di salto, che l’aveva vista al terzo posto, l’azzurra non è riuscita a tenere il ritmo delle norvegesi nella fase di fondo, staccandosi da metà gara fino a chiudere con 1’37″5 di distacco. Buona prestazione anche di Daniela Dejori 12esima al traguardo, Veronica Gianmoena è giunta in 22esima posizione.

Jarl Magnus Riiber ha vinto nella Gundersen maschile dal trampolino grande. Il norvegese ha dominato nella fase di salto, per poi confermare la sua superiorità anche nella fase di fondo (23’40″4), rifilando 1’56″5 al secondo classificat0, il tedesco Julian Schmid, bravo a recuperare quattro posizioni. Terzo posto per il leader della generale Johannes Lamparter, attardato di 1’57″9. Raffaele Buzzi migliore degli italiani 27° conducendo un’ottima gara nei 10 km norvegesi, che gli ha permesso di scalare ben nove posizioni dall’ordine di partenza. Alessandro Pittin 33° e Aaron Koster 34°-