Sci di fondo, Coppa del Mondo Livigno. Pellegrino: “Non sono soddisfatto, ma mi sentivo brillante”

Federico Pellegrino ha parlato dopo la sprint in tecnica libera di Livigno, valevole per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci di fondo. L’azzurro non può dirsi contento dopo l’eliminazione in semifinale: “Non sono sicuramente soddisfatto, ma questo è lo sci di fondo e in particolare la sprint – ammette “Chicco” – Se fossi arrivato in finale mi sarei giocato le mie carte con le energie risparmiate, peccato perchè mi sono sentito brillante nonostante le fatiche del Tour de Ski e il periodo di carico della scorsa settimana. Pensavo che le ultime settimane avrebbero condizionato la mia prestazione di oggi, ma così non è stato. Non mi rimpiango niente, questo è il mio modo di correre.”

SPRINT LIVIGNO 2023: RECAP E RISULTATI