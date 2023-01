Premier League, drone sorvola lo stadio: Southampton-Aston Villa interrotta per motivi di sicurezza

Il match tra Southampton ed Aston Villa, valevole per la ventunesima giornata di Premier League 2022/2023 è stato momentaneamente interrotto. Le motivazioni di tale decisione risiedono nel fatto che, sopra il St. Mary’s Stadium, stava sorvolando un drone ritenuto sospetto e potenzialmente minaccioso per la sicurezza delle persone presenti. In questo momento, dunque, la partita è sospesa ma non appena ci saranno aggiornamenti in merito alla ripresa o all’eventuale sospensione Sportface.it provvederà a comunicarli in maniera tempestiva.

AGGIORNAMENTO 16:55 – La partita è ripresa regolarmente.