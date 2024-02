Sci di fondo, Coppa del Mondo Canmore 2024: trionfa Diggins, indietro le azzurre

Jessie Diggins ha conquistato la mass start femminile della Coppa del Mondo di sci di fondo a Canmore 2024, in Canada. La formidabile statunitense è riuscita a tagliare il traguardo per prima, dopo aver condotto la prima metà di gara ed essere rimasta sorniona a far tirare le altre nel finale, per poi uscire di prepotenza e battere la concorrenza della francese Delphine Claudiel, seconda, e della terza, la norvegese Heidi Weng. Resta giù dal podio l’altra norvegese, Astrid Slind, mentre la francese Flora Dolci è quinta. Delusione per le padrone di casa: la migliore canadese è appena quarantunesima.

Non bene, purtroppo, anche le due fondiste italiane ai nastri di partenza sulla distanza dei 15 km in terra nordamericana. Francesca Franchi, dopo una gara comunque costante, ha chiuso fuori dalla top-20, in ventunesima posizione e staccata di praticamente due minuti, mentre Caterina Ganz ha pagato tantissimo nel finale e ha terminato la propria prova in trentaduesima piazza e con un ritardo di quasi tre minuti e quaranta secondi.