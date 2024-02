Probabili formazioni Cagliari-Lazio: ventiquattresima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Cagliari-Lazio, match della ventiquattresima giornata di Serie A 2023/2024. Partita molto interessante quella dell’Unipol Domus, in campo i sardi che cercano punti salvezza e i biancocelesti, alla seconda trasferta di fila, che vogliono vincere per continuare a inseguire il quarto posto. Chi riuscirà ad avere la meglio? La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, appuntamento fissato per sabato 10 febbraio alle ore 15. Di seguito ecco le possibili scelte dei due tecnici, Claudio Ranieri e Maurizio Sarri.

CAGLIARI – Abbottonato Ranieri anche contro i biancocelesti: Viola potrebbe essere il trequartista davanti all’unica punta Petagna, dalla panchina Lapadula e Pavoletti. Torna anche Luvumbo dalla Coppa d’Africa.

LAZIO – Isaksen rimpiazza Zaccagni e Felipe Anderson trasloca a sinistra, Cataldi rientra dalla squalifica ma il titolare è Rovella.

Le probabili formazioni di Cagliari-Lazio

Cagliari (3-5-1-1): Scuffet; Wieteska, Mina, Dossena; Zappa, Nandez, Makoumbou, Prati, Augello; Viola; Petagna

Ballottaggi: –

Indisponibili: Mancosu, Rog, Shomurodov, Oristanio, Sulemana

Squalificati: –

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson

Ballottaggi: Castellanos 55% – Immobile 45%

Indisponibili: Zaccagni, Patric

Squalificati: –