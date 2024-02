Formazioni ufficiali Borussia Dortmund-Friburgo, Bundesliga 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Borussia Dortmund-Friburgo, match valevole per la ventunesima giornata di Bundesliga 2023/2024. I gialloviola sono in striscia utile di risultati e nelle ultime settimane hanno riconquistato un posto tra le prime quattro della classifica. Oggi, davanti al pubblico di casa, vogliono i tre punti contro in Friburgo che invece è reduce da due sconfitte consecutive in Bundes. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

BORUSSIA DORTMUND: Kobel, Schlotterbeck, Reus, Fullkrug, Sabitzer, Malen, Maatsen, Can, Sule, Ryerson, Bynoe-Gittens

FRIBURGO: Atubolu, Gulde, Eggestein, Holer, Kubler, Sallai, Sildillia, Hofler, Grifo, Makengo, Gregoritsch